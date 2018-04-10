中華電信4/11起開放iPhone 8/ iPhone 8 Plus紅色特別版預訂

中華電信今日宣布4月11日中午12時起，於全台指定門市開放iPhone 8和iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED紅色特別版客戶預訂；申辦「大4G購機方案」，月付1,399元起，30個月租期，iPhone 8 (64GB) 購機價只要10,900元；若月付2,699元，iPhone 8 (64GB)或iPhone 8 Plus (64GB) 0元帶回家。中華電信總是讓你以實在的價格，搶先擁有超級火紅iPhone新機！

蘋果公司最新推出的iPhone 8與iPhone 8 Plus紅色特別版，以閃耀的紅色玻璃，搭配同色系的鋁金屬邊框，以及正面黑色的設計。搭配大4G方案，月付1,399元，綁約30個月，iPhone 8 (64GB)紅色特別版購機價只要10,900元，還可享4G上網無限用、行動最大網網內免費、全國超過5.5萬個CHT Wi-Fi熱點免費用，以及FOX+首年免月租優惠(價值2,988元)，加上老客戶或行動VIP再享購機價最高現折5,000元，現省優惠最高近8,000元。此外，目前iPhone 6以上等機型，含iPhone X只要iOS更新至11.3版本都支援中華電信VoLTE以及Wi-Fi Calling，入手iPhone，就趁現在！

不僅如此，中華電信提供客戶最豐富多元的選擇，買iPhone 8與iPhone 8 Plus 紅色特別版，亦可搭配「4G學生方案」。此外，即日起至107年7月1日止，中華電信為回饋客戶，不論新申辦、攜碼客戶，購買iPhone 6 32GB、iPhone 7 256GB指定機型，再享1,500元折價優惠，老客戶或行動VIP則享最高6,500元購機折價加碼優惠！欲瞭解更多中華電信iPhone資訊，請至http://iphone.emome.net網站查詢。