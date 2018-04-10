國際音樂家開唱 與永平高中管樂團同台演出

永平高中於今(10)日邀請簡文秀老師親臨市府，與永平高中、烏來國中小的學生合唱月亮代表我的心，為4月13日 「秀藝新北，樂永平華」音樂會暖身，歡迎民眾免費索票，索票專線：(02)22319670分機229永平高中學務處。

音樂會將於4月13日晚間七點於新北市永平高中舉辦，由蜚聲國際的聲樂家簡文秀老師，偕同三金歌王殷正洋、雙金長笛百變天后華姵、以及雙鋼琴家王麗君老師、蔡楨華老師與高正賢老師帶領的永平管樂團同台演出，以「為生命而唱」為主題，帶來一首首膾炙人心的悠揚樂曲。

新北市政府教育局長林奕華表示，美感教育從小開始，美力是終身的學習。透過音樂會，提升新北市整體藝術教育能量。

簡文秀老師以推動音樂教育為畢生之志，曾獲總統頒「社會特別貢獻獎」以及教育部「105年推廣本土語言傑出貢獻獎」。參與公益演出並且公益錄製「迷人的音樂」音樂導聆教材，推廣音樂教育不遺餘力，教材以說故事的方式，讓每個人都能懂樂、知樂、愛樂。並曾任小學音樂教師長達19年，長期關懷偏鄉教育，特別贈與烏來國中小10份教材。

本次演出之曲目特選耳熟能詳的民歌與樂曲，多為台灣音樂人之創作，如：思慕的人、舊情綿綿、恰似你的溫柔、賞月舞、春風夜雨情、民歌組曲(微風往事、木棉道、今山古道)，有著對鄉土的關懷及生命的歌詠。

永平高中劉淑芬校長提到，希望讓民眾就近體驗藝術，在生活中感受藝術，在藝術中享受生活，並期待每一位學子皆能具備美的感受力、想像力、創造力與表達力。

新北市積極推動藝術與美感教育，協助各校推動「藝術教學深耕」計畫，強化藝文師資專業知能，同時也搭建藝術家、專業藝文團體、藝術場館與學校藝文教師之合作關係，啟迪學生藝術欣賞及創作能力、提供藝術教育成果展演舞台，新北市在第二屆「教育部藝術教育貢獻獎」共拿下8座獎項，而永平高中是唯一獲獎之公立高中，曾多次辦理與社區交流之藝文活動，深植藝術的種子於師生及民眾的心中。