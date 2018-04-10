新北潑水節15日登場     7女神沿街潑水送祝福

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由新北市文化局主辦的「2018新北市潑水節」將在4月15日於中和區登場，本（10）日開幕典禮上7位身穿緬甸泰國等傳統服飾的潑水節女神在市民廣場走秀，並搭乘花車手持水槍巡遊， 為即將到來的潑水節活動造勢。

潑水節女神是沿襲「宋干女神傳說」，女神在潑水節時，沿途接受人們的潑水祝福，象徵祈求新年如意，在緬甸則稱為「達降」（Thingyan），源自梵文，意為「運轉」。本次特別設置「緬甸祈福大金塔」，提供民眾道地的緬甸祈福儀式，當天更提供8000份南洋美食，讓參與民眾有看又有拿。

文化局副局長于玟表示，與往年的潑水節活動不同，今年加入泡泡的元素要辦「泡泡趴」，主活動日當天，邀請到南傳佛教高僧灑淨祈福、現場安排有藝文團隊表演以及結合多元文化的趣味闖關活動。民眾只要完成闖關活動，即可兌換南洋美食或是緬甸大金塔限定紅包袋1份，同時更可參加超過百項的摸彩活動，其中，最大獎為泰國、 緬甸來回臺灣機票各1張。讓居住於此的新住民感受到過年的氣氛及溫暖，同時傳遞我們對於多元文化的尊重，體現居住在新北市的幸福感。

此外更有「多元文化主題書展」、「東南亞文化交流活動」等系列活動，名額有限，歡迎有興趣的朋友報名參加。