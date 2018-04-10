Dr.eye榮獲蘋果認證  iOS 11.3正式加入譯典通英漢雙向字典

無敵科技(8201)旗下語言學習軟體Dr.eye譯典通，榮獲蘋果認證，在最新的iOS 11.3版本加入了【譯典通英漢雙向字典】，補足用戶英漢字典繁體中文查詢的需求！當用戶在瀏覽網頁、使用備忘錄時，隨時可使用iOS的內建字典查詢欲查詢單字。

【譯典通英漢雙向字典】提供了音標、詞性、例句、翻譯、同義字和片語內容，用戶只要在〖設定〗→〖一般〗→〖辭典〗裡新增【譯典通英漢雙向字典】，日後將欲查詢單字選取後 → 點選〖查詢〗即可顯示中文釋義內容。

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若內建的【譯典通英漢雙向字典】無法滿足需求，Dr.eye譯典通APP更提供了完整的新字更新，發音及學習內容，當聽到了不懂的英文單字，或看見了陌生的英文指標時，Dr.eye譯典通APP的模糊查詢功能，提供只要輸入部份字母即可進行查詢，且透過清晰的擬似真人發音，輕鬆幫助用戶學習正確發音。

Dr.eye譯典通APP並內含生字筆記功能，可將查詢過的單字加入生字筆記，方便隨時複習查看；並提供日日更新的英文雲端新聞，協助提升用戶閱讀能力。為歡慶iOS 11.3上線，即日起至4月09日止，Dr.eye譯典通APP限時5折優惠。

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