賴揆：投入10億元進行揚塵防制　經費及人物力不設限

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為改善雲林麥寮濁水溪揚塵問題，行政院長賴清德今（10）日率領中央與地方官員一同出席「濁水溪河川揚塵防制及改善植樹活動」。賴院長致詞時表示，濁水溪揚塵防制改善工作是場長期抗戰，目前經費約10億元，但政府投入的經費及人物力並無設限。

賴院長指出，濁水溪揚塵問題已久，政府根據各界建議，提出「水利工程」、「造林」及「防災應變」等三項解決措施，目前已有初步成果，水覆蓋達350公頃、綠覆蓋達50公頃，稻草鋪蓋揚塵土地面積有700公頃。未來尚可改善揚塵的土地面積約有600公頃，總計可改善面積約有1,500至1,600公頃，較去年濁水溪揚塵面積2,000公頃，僅差距300至400公頃左右。

賴院長表示，行政院已成立「濁水溪揚塵改善工作小組」平台，除由政務委員吳澤成督導，農委會、經濟部水利署、環保署等相關部會參與外，也邀請縣政府、鄉公所、村里長及民眾提供意見，就上游水土保持、集集攔河堰的影響，以及在何處及何時進行造林、植草、鋪草等問題進行討論，除了提出對策，也隨時檢討改善及採取行動。

環保署長李應元表示，雲林台西地區因地形關係，易受中國沙塵暴及東北季風影響，環保署除了協調各部會及地方共同執行這項行動方案，另也預測隔日崙背或麥寮測站懸浮微粒，供水利署中區水資源局調節參考。

負責「造林」的農委會指出，由於地形、流域特性以及東北季風期間枯水等因素，濁水溪飛砂，嚴重影響鄰近居民的生活品質。此次配合中部地區每年3-5月的造林適期，特別選定位於西濱大橋下方（東面）鄰近出海口的河川地，種植面積約600平方公尺，栽植海桐、草海桐、黃槿等防風樹種，營造防砂、防洪林帶。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，因應濁水溪揚塵狀況及防 風林造林需求，基金會與林務局合作，開始在濁水溪的高灘地約4公 頃的地區，種植6,000棵樹，參考當地植被，選擇耐風耐旱、 能充分發揮防風定砂功能的植栽。