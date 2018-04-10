(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)去過日本的朋友都知道，與南韓和中國相比，日本社會仍相當重視現金文化。但日本經濟產業省已表示，將加強推行行動支付的比率，目標是在2025年，達到目前的兩倍。

《NHK》報導，日本消費者仍較偏好使用現金，使用行動支付的比率，一直只有2成左右，與南韓9成、中國6成、以及英美5成相比，顯得相當低，因此日本經濟產業省希望，能在2025年，先將比率提高到4成，未來再以8成爲目標。

不過，經濟產業省也強調，爲了降低民衆對個資外洩問題的疑慮，將加強網路安全，以確保資訊不會遭到有心人士盜用。

日本日前才傳出「日本年金機構」在去（2017）年8月，委託東京一家資訊處理公司，將約500萬日本人的身份證字號，和配偶年所得等資訊，輸入電腦。

然而，厚生勞動省内部人士告訴《NHK》，該公司由於趕不上規定進度，竟然動了歪腦筋，擅自違約將業務「下包」給中國業者，讓他們代爲輸入資料，而中國業者也因此得到約500萬日本人的個人資訊，加強日本人民對個資問題的疑慮。

另外，今年2月，地下交易網站上，出現龐大日本中央公務員資料，讓日本政府發現公務員個資，竟然也有外洩問題。以色列資安公司KELA分析這筆資料後，回報内含2111名任職於外務省、經濟産業省、總務省和國土交通省的公務員之電子郵件地址，還有其中一些人的律師公會和網購網站帳號密碼，以及一些較舊的資訊。

日本希望推行行動支付 個資問題仍是隱憂

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