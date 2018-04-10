紀實攝影家1970s-1990s的島嶼凝視 回望最動盪的台灣

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）隨著數位科技及網路媒介的蓬勃發展，如今人人都擁有相機，甚至只要拿出手機，就能將眼前的風景捕捉到螢幕內，然而，在“1970s-1990s” 這短短三十的時間，攝影的表現與產製僅局限於少數專業人士，國立臺灣美術館舉辦「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」特展自今(10)日起展出，蒐研1970年代至1990年代三十年間的臺灣珍貴攝影作品，再現該時期臺灣土地與人民的歷史記憶。

臺灣在1970s-1990s三十年間經歷了退出聯合國、中美斷交、經濟起飛、解除戒嚴、總統直選、亞洲金融風暴等重大事件，是相當關鍵且重要的過渡年代。臺灣創作者在解嚴前後的緊繃社會氛圍下，除了藉由文字、繪畫等低調的媒介，描繪著時代的悲歡離合與多端起伏外，臺灣攝影家亦回應了外在的艱困現實與內向延展的生命探問。

劉振祥《民主風景-機場事件》，桃園，1986

「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」共邀請11位攝影家參展。每位藝術家選定一個主題，分別為: 陳傳興〈蘆洲〉、張照堂〈歲月之旅〉、阮義忠〈失落的優雅〉、林柏樑〈餘溫〉、林國彰〈客遇1995〉、謝春德〈家園〉、謝三泰〈澎湖印記〉、何經泰〈都市底層〉、劉振祥〈民主風景〉、張詠捷〈泰雅紋紋面長老〉以及潘小俠〈蘭嶼記事〉，以小型個展的概念，各自呼應策展主題「回望」，以鏡頭演繹臺灣歷史，進而集結為一個完整的展覽，完整呈現1970至1990年代間的臺灣。

潘小俠《蘭嶼記事-馬頭與小孩》蘭嶼，1985

​國美館蕭館長表示，國美館在各種不同類型之展覽主題下，展品都少不了影像，更計畫以兩年為單位，舉辦一次大規模有系統性的影像展，繼「銀鹽時代」，這次展出的「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」展出台灣有史以來政經環境最大改變的三十年間的社會樣貌，在獲得亞洲四小龍封號的同時，卻是台灣經濟發展最快、同時也是社會環境自然崩解最快時候，蕭館長說：「大家都沒有想到經濟起飛的後果時，有一群攝影家紀錄三十年間在台灣消失的一切。」

陳傳興《蘆洲》,1973-1974

「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」展出作品中定格分明的人物樣貌，以及不斷堆疊、隱然若現的島嶼輪廓，除了作為據以建構歷史、回望過往的記憶線索，更是在湧動的年代中，對當下所映照投射的莊嚴「凝視」。特展將於國美館展出至5月27日，展出期間將同步推出專家導覽及座談，歡迎至國美館官網查詢相關展覽及活動訊息：http://www.ntmofa.gov.tw