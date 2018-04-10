高雄外勞染德國麻疹 今年首例境外移入案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署公布今（2018）年首例境外移入德國麻疹確定病例，為高雄38歲外籍勞工，於本（4）月1日及3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，目前住院隔離治療中。

該個案3月5日前往印尼，3月25日搭機返台，本（4）月1日及3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，6日出現疑似柯氏斑及頸部淋巴結腫大，當日並至診所就醫，同日再轉至某醫院隔離就診。

疾管署表示，個案於可傳染期間（3月27日至4月10日）除工作、就醫外無特殊活動史，為防範疫情擴散，衛生單位已展開各項防疫調查工作，並掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫時曾接觸之相關醫護人員與病患，目前均無症狀，預計追蹤觀察至4月27日。

疾管署網站顯示，德國麻疹，又稱為「風疹」，是一種急性病毒高傳染疾病，會出現輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹（與麻疹或猩紅熱發疹相似），疹子約維持3天，病徵溫和。

國內民眾九成五以上曾經感染或已接種疫苗，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。

國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

疾管署提醒，民眾前往流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估MMR疫苗接種需求；於流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。