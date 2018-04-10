錯誤使用安眠藥 當心造成藥物成癮

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人忙於工作、壓力大，再加上自身健康因素，全台大約有一成的民眾受失眠所苦；此外，依衛生福利部食品藥物管理署統計發現，2014年台灣人吃掉近4億粒安眠藥，又以具成癮性的安眠藥使用量最多。食藥署呼籲，若有失眠症狀，最好先諮詢醫師，必要時再照醫師開立的藥品及所指示方法服用。

許多民眾要靠吃安眠藥幫助入睡，卻又擔心服藥過量會導致「健忘」、「反應遲鈍」、「大腦愈來愈不靈光」，甚至造成生理及心理上的依賴。醫師提醒，藥品不宜搭配酒精性飲料，以免因不良習慣造成藥物成癮，或使用不慎而導致不良後果，若已出現成癮或耐受現象者，也應儘速尋求相關醫療單位協助。

另外，在服用安眠藥時，很多人易輕忽藥物可能導致的問題，尤其是不當使用造成的「生理性依賴」，低估了其耐受性或戒斷症狀的威力。若您身旁有親朋好友或家中長輩正在服用此類藥物，請多注意服藥情形及藥物來源，確保都依照正確方式進行。一旦有失眠困擾，僅靠藥物並非解決之道，應保持規律的生活方式、維持規律的睡眠時間、安靜舒適的睡眠環境，加上適當飲食與運動時間等，都有助於養成身體睡眠習慣。

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