臺商赴英投資　砸7.5億蓋智慧農場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 桃園採訪報導）英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）週一抵臺訪問，今（10）日在一場宣布臺灣企業投資英國的記者會中，史徒華表示未來臺灣與英國在科技領域及公共建設上將可望有更多合作。

史徒華今日上午在英國在臺辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）等人的陪同下，參觀位於桃園蘆竹的源鮮智慧農場，隨後並在記者會上與源鮮智慧農場董事長蔡文清共同宣布，將於未來兩年內，在英國投資1千800百萬英鎊（約新台幣7億5千800萬），興建垂直農耕試驗工廠。

史徒華指出，這個合作計畫象徵英國與臺灣兩個經濟體之間互惠的貿易投資模式，雙邊在這幾年間有非常蓬勃的合作。

至於英國在脫離歐盟後，是否有意與臺灣簽訂貿易協定，史徒華則表示，臺英雙方的經貿對話機制已行之有年，且產能極高，英國在脫歐議題上，首先要做的是檢視與各國的貿易協定或關係，才能決定未來與各國的經貿關係，「目前看來，我認為臺英的經貿對話已經提供了一個非常有效益的平台。」

盛讚源鮮智慧農場為未來農業的典範，史徒華表示，這座高達14層樓的垂直室內農耕園區可說是走在相關農業科技領域的前端，「雖然這些技術現在還在早期的發展階段，卻已經為全球帶來巨大的影響，而源鮮智慧農場也將成第一個進入英國市場的此類型農場。」

英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）參觀源鮮智慧農場（臺灣英文新聞攝）

蔡文清則表示，在評估過後，選定英國作為源鮮智慧農場海外據點的首站，因為英國「消費能力很高、消費量很大，而且英國人都喜歡吃生菜沙拉。」

蔡文清進一步指出，「希望源鮮在英國的投資順利，然後從英國拓展到全歐洲以及中東國家。」

受邀出席記者會的桃園市長鄭文燦則表示，目前英國企業與臺灣的企業或政府部門已有許多往來，希望此次投資部長來臺訪問，可以促成臺英雙方未來更多的交流及合作。

此外，史徒華稍早也會見臺灣無任所大使、臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人，一行人在臺北市市政府週邊騎乘YouBike，共同推廣綠色交通。

英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）（中）、簡又新（左2）、英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）（右1）（臺灣英文新聞攝）