「滑世代」眼睛乾澀紅癢 自行點藥水對了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）3C 產品普及造成「滑世代」現象，搭捷運、過馬路或行路時，經常看到有人低頭看智慧型手機，有許多民眾因過度使用 造成眼睛不適。食藥署提醒，眼睛不舒服時應儘速就醫，並配合師囑咐及處方箋使用藥品，以下提供6點正確使用眼藥水或眼藥膏的小撇步：

諮詢醫藥人員：對於正在接受醫師治療或醫師處方眼藥者，特別是青光眼患者，應先洽醫師診治；若需自行購買眼藥水，切記購買前詢要問專業的藥師，雙重把關確保自身用藥安全。 仔細閱讀說明：使用眼藥水前，請詳閱藥品仿單（說明書），不要馬上將外盒或是說明書看完即丟，這樣才能知道藥品名稱、成分、用途（適應症）、用法用量、注意事項、副作用或警語、保存方法等，保障自身用藥安全。 藥品間隔使用：如果需要同時使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用眼藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏，如果使用兩種眼藥水，建議間隔5分鐘以上。 避免污染藥品：使用時勿碰觸藥瓶瓶口，避免與他人共用，或用其他容器盛裝。 注意保存期限：家中有未使用完的眼藥水超過保存期限、開瓶 28 天後、或須 一次使用而未使用完，和眼藥水有混濁、變色或出現異物時，請勿繼續使用。 沒改善速就醫：眼睛不適自行使用藥3天以上，症狀沒有改善或情況惡化，應立即就醫。

為了您的眼睛健康，使用3C產品，應適時休息，切勿過度使用，周末或閒暇 時可至戶外走動，減輕眼睛的壓力及緊張感。