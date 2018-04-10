(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本政局或將重新洗牌，「民進黨」和希望之黨黨魁，在昨（9）日下午舉行會談，討論兩黨合併後的黨綱及黨名等細節。

日本《產經新聞》報導，日本「民進黨」黨魁大塚耕平，及希望之黨黨魁玉木雄一郎，同意設立新黨協議會，來討論兩黨合併的具體内容，並希望最快在5月上旬，讓新黨正式誕生。報導指出，兩黨合併的方式，可能會使讓希望之黨解散，併入民進黨，如此一來新黨就可以無礙繼承民進黨的地方力量。

希望之黨黨魁玉木雄一郎（圖片來源：翻攝自玉木雄一郎Instagram）

不過，對於合併一事，兩黨内部都有不同聲音。

根據《NHK》，希望之黨内，有5位參議員，要求分黨，且前環境大臣細野豪志，也已表明不會參加新黨。而民進黨内則有人表示，現在在野黨要做的事，應該是全力質詢自民黨，要求安倍好好説明森友學院，和伊拉克日報問題，而不是創建新黨。因此，《NHK》分析，究竟會有多少國會議員參與新黨，恐怕還是未知數。

而對於新黨對日本政治版圖影響，《日本經濟新聞》分析，目前最大在野黨立憲民主黨，在衆院共有54名議員，而民進黨只有12名，不過加上希望之黨後，則可來到63名，有潛力超越立憲民主黨。不過和《NHK》相同，《日本經濟新聞》也懷疑，到最後可能不會所有人都加入新黨，因此強調立憲民主黨第一大野黨的地位，會不會被取代，可能還有待觀察。

想成爲最大在野黨？日本希望之黨或將併入民進黨

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