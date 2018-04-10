彰化家扶頒獎學金    新二代表現亮眼

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）本月1日彰化家扶中心舉辦「金龍春獎學金頒發典禮」，獎學金創辦人吳繁榮先生親自到場頒發獎學金，許多得獎學童來自新住民家庭，他們的新住民母親帶著家鄉菜到場請吳先生品嘗，感謝他的資助，讓孩子有向上學習的機會。

奇摩報導，由企業家吳繁榮一手創立的「金龍春紀念基金獎助學金」，13年來幫助許多彰化二林地區家境清寒的優秀學子繼續就學。本次一共有30位家扶兒表現優異，獲得獎學金，總金額高達11萬新台幣。

許多人對於新二代有學習能力不佳的刻板印象，但此次獲獎家扶兒，有許多皆來自新住民家庭，母親來自印尼、越南及柬埔寨等國家。為感謝吳繁榮先生，5位參加的新住民媽媽特地穿上家鄉服飾，帶著自製家鄉味包括印尼咖喱飯、印尼炒麵及越南雞肉涼拌菜等給吳先生品嘗，聊表感謝之意。

來自柬埔寨的徐媽媽說，這是兒子第5次得獎，吳先生每次頒獎的贈言都讓兒子受益頗深，這次終於有機會準備家鄉菜給吳先生品嘗，覺得很開心。出身彰化縣二林地區的吳繁榮也勉勵新二代，不要錯失學習母親母語的好機會，培養好東南亞語言能力，將來有機會進入台灣大廠工作，成功脫貧。

二林服務處表示，服務處目前扶助貧困兒童547人，其中17.43％來自新住民家庭，希望透過家扶的力量讓這些兒童能夠安心學習。