(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)世界最大社群網站臉書的CEO祖克柏，將在當地時間今（10）日，前往美國國會，向議員説明大量用戶個資外流的問題。他爲期兩天的説明内容，將完全公開。

《美聯社》報導，在當地時間週一，祖克柏先和參議員，進行閉門會談，討論他預計在議會宣讀的道歉信内容。雖然他已經為本次個資外流一事，道歉過多次，但這將是他第一次於國會致歉。根據一份週一公開的證詞，他將為假新聞、憎惡言論、用戶隱私權遭侵犯、以及俄羅斯透過社群網站，干涉美國2016總統大選等事，向國會議員和公衆表達歉意。

祖克柏前往國會（圖片來源：美聯社）

另外，報導指出，議員還將詢問祖克柏，有關俄羅斯利用社群網站，干涉美國總統選舉的問題。對此，祖克柏已先在證詞中承認，當時臉書公司反應過慢，並表示已在努力改善。另外，他還在證詞内宣誓，將和美國政府密切配合，徹查俄羅斯干涉選舉的程度。

祖克柏（圖片來源：美聯社）

臉書個資外流的醜聞，除了引起社會批評外，還造成投資人不滿，甚至有人直言，希望祖克柏離開臉書。

紐約市退休基金主席Scott Stringer告訴法國《世界報》，祖克柏應離開，才能讓臉書走向下一個階段：改善名聲。另外，美國媒體人Owen Thomas則向《世界報》分析，目前華府、矽谷、以及世界其他地區，都已經有了共識，也就是臉書需要一個劇烈的改革，例如更新其個人資訊管理規則。不過，報導也提醒，現在祖克柏手上，仍握有臉書公司60%的股份，因此沒有人能強迫他離開。

​祖克柏前往美國國會 將向議員和民衆致歉