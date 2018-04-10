博鰲論壇今上午開幕　「蕭習會」僅7分鐘

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）「蕭習會」今(10)日上午登場，台灣前副總統、「兩岸共同市場基金會」榮譽董事長蕭萬長，與中國國家主席習近平進行會晤。習近平見到蕭萬長後，稱呼他是「老朋友」。

《聯合》報導，習近平是在今天上午博鰲論壇開幕式前，先會見台灣企業家、香港、澳門、亞洲媒體高峰會以及世界經濟論壇代表等四批代表團。但習近平只有在會見台灣代表團時，不但與團員們一一握手，還發表談話。

中央社

《聯合》報導指出，中方同時還要求新華社、央視等官媒，只播報台灣這場會見，似乎對台灣團特別重視。中共國台辦主任劉結一，也一同參加會見。

綜合中央社與《自由》引述現場人士轉述，習近平接見長蕭萬長率領的台灣企業家代表團時，雙方握手、拍照、寒暄，整個過程約7分鐘，並非先前外傳的半小時。由於現場未擺放椅子，眾人是站著說話。習近平共發表約3分鐘講話。

習近平表示，今年是中國改革開放40周年，也是海南建省30周年，中國改革開放的路上，也有台胞、台企的功勞；他說，接下來兩岸的前景一定是很光明的。

習近平也重申，「我們就是要堅持九二共識，反對台獨」，他說，這樣兩岸的路才會越走越寬廣。

蕭萬長將在今天下午六點舉行記者會，說明此行目的，並回答記者提問。博鰲亞洲論壇2018年年會8日至11日在海南博鰲舉行。