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博鰲論壇今上午開幕　「蕭習會」僅7分鐘

據報導習近平在會見台灣代表團時，不但與團員們一一握手，還發表談話。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/04/10 12:34

習近平（前右）10日上午會見台灣代表團，並與前副總統蕭萬長（前排中）寒暄。前排左為中國國台辦主任劉結一。中央社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）「蕭習會」今(10)日上午登場，台灣前副總統、「兩岸共同市場基金會」榮譽董事長蕭萬長，與中國國家主席習近平進行會晤。習近平見到蕭萬長後，稱呼他是「老朋友」。

《聯合》報導，習近平是在今天上午博鰲論壇開幕式前，先會見台灣企業家、香港、澳門、亞洲媒體高峰會以及世界經濟論壇代表等四批代表團但習近平只有在會見台灣代表團時，不但與團員們一一握手，還發表談話。

中央社

《聯合》報導指出，中方同時還要求新華社、央視等官媒，只播報台灣這場會見，似乎對台灣團特別重視。中共國台辦主任劉結一，也一同參加會見。

綜合中央社與《自由》引述現場人士轉述，習近平接見長蕭萬長率領的台灣企業家代表團時，雙方握手、拍照、寒暄，整個過程約7分鐘，並非先前外傳的半小時。由於現場未擺放椅子，眾人是站著說話。習近平共發表約3分鐘講話。

習近平表示，今年是中國改革開放40周年，也是海南建省30周年，中國改革開放的路上，也有台胞、台企的功勞；他說，接下來兩岸的前景一定是很光明的。

習近平也重申，「我們就是要堅持九二共識，反對台獨」，他說，這樣兩岸的路才會越走越寬廣。

蕭萬長將在今天下午六點舉行記者會，說明此行目的，並回答記者提問。博鰲亞洲論壇2018年年會8日至11日在海南博鰲舉行。
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