〈時評〉蕭習會 不如不會

博鰲論壇再度登場，台灣是由兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長率團前往，並和對岸領導人習近平會晤，只是中國對台不友善，這樣的蕭習會只是讓中國多了一個統戰台灣機會，不如不見。



博鰲論壇是非官方、非營利性的國際組織，主要是提供為政府、企業及專家學者一個對話平台，目前由28個亞洲國家和澳大利亞共同發起，於2001年在中國海南省的博鰲鎮召開大會後，正式宣布成立，並以博鰲為論壇總部，每年在當地舉辦會議。



從2003年開始，蕭萬長曾以國民黨副主席、民進黨政府經濟首席顧問的身分參加，並與中國國務院總理溫家寶會面；2004年，蕭萬長更在論壇上與中國國家主席胡錦濤會面；到了2005年，蕭萬長見到中國政協主席賈慶林，2006年是與中國國家副主席曾慶紅會晤。



馬英九政府任內，除了蕭萬長曾代表與會外，也曾經在2012年，由副總統當選人吳敦義參加博鰲論壇，並與中國國務院副總理李克強舉行「吳李會」。顯見不論民進黨或國民黨政府，對博鰲論壇都有一定程度的重視。



原因是此次博鰲論壇與會有許多重要人士，包括奧地利總統、菲律賓總統、蒙古國總理、荷蘭首相、巴基斯坦總理、新加坡總理、聯合國秘書長和IMF總裁等人，另外習近平也要發表專題演講，透過這個場合，看似是可以拓展一些機會。



但值得注意的是，習近平在2010年、2013年及2015年都曾出席博鰲論壇，不過，從2013年開始，博鰲論壇便由習近平與國務院總理李克強輪流參加，到了去年更由時任國務院副總理的張高麗代表，外界解讀博鰲論壇遭到「降格」，這次習近平親自出席，意在強化中國的國際宣傳力道。



蕭萬長這次前往將與習近平會面，然而這不是第一次，習近平曾在2013年、2015年與蕭萬長見面，這次算是博鰲論壇上演的第三次「蕭習會」。這樣的安排，也是對岸要釋出消息的重要管道。



以往的博鰲論壇，對岸會刻意對台釋放一些利多消息，但今年初，中國已釋出惠台措施，不太可能有進一步的政策，因此，習近平和蕭萬長的會面，政治成分居多，目的是要透過這樣的機會，再度軟硬並施，向台灣再度提出恐嚇與警告，要逼迫台灣接受中國的主張，這種統戰性質的蕭習會，恐怕只有國民黨會埋單。