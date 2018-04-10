評「台獨工作者論」　蔡總統：賴揆政策上支持「兩岸穩定」基調

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長賴清德提台獨工作者論，總統蔡英文昨(9）日說，給行政院長一定的尊重，賴清德還是支持兩岸維持現狀與穩定基調；至於賴清德說法是否影響兩岸關係？蔡總統說，「不會啦」。



中央社引述蔡總統接受年代「新聞面對面」節目專訪，針對賴清德在立法院備詢時，提出自己是台獨工作者等問題時表示，沒特別與賴清德談到。她說，賴清德是行政院長，很多事自有看法，希望用什麼方式表達，總統就要給予一定的尊重。



報導引述蔡總統說，兩人在兩岸政策上的維持現狀與穩定，「他都是贊同的」。如果問賴清德個人怎麼想，賴清德是誠實的人，會說出想法。但在政策上，「他還是支持我們的維持現狀、支持我們兩岸要維持穩定的這個基調」。



至於賴清德說法是否影響兩岸關係，蔡總統表示，「不會啦」。賴清德答覆立法委員質詢時也說不要再問這個問題，「你問他個人的意見，跟整個執政團隊的兩岸的基調，這兩個基本上還是以我們的執政團隊的這個兩岸的基本的態度跟基調為主」。