Messenger影片病毒又來了 達人3招解救

（中央社記者江明晏台北9日電）Messenger影片病毒又來了，點擊朋友傳來的影片連結，恐中毒自動發送給Facebook朋友，進一步擴散，3C達人Tim哥提供3招建議，點擊後勿按指示安裝程式，若不幸中招，可透過瀏覽器解除安裝。

Messenger影片病毒再度肆虐，由於影片連結會偽裝成朋友的顯示圖片，讓不少朋友不疑有他，但點擊後，病毒就會要求用戶安裝Time 2 do的程式，一旦安裝，這個連結就會散播影片連結給你的Facebook朋友。

3C達人Tim哥坦言，由於影片會「喬裝」成顯示圖片，不少朋友圈都中招，但其實不用太擔心，他提供3招建議，第一如果你不小心點到連結，不要按照指示安裝Time 2 do的這個程式，直接關掉瀏覽器，原則上不會擴散傳送到朋友圈。

第二，若已安裝程式，就從瀏覽器解除安裝，並將電腦重新開關機，再檢視朋友圈是否收到影片訊息，如果沒有，就表示成功解除危機。

第三，提前防範，如果有朋友傳影片來，請回覆訊息「請問這是什麼影片」？若對方狀況外，是病毒的可能性就非常高，可以用這個步驟達到預防效果。

類似的惡意攻擊手法，先前已流傳過，近期再度捲土重來，而網路犯罪集團會鎖定臉書，恐與臉書龐大用戶有關。