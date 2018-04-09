HBL 乙級決賽 16日台北體育館正式開打

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 106學年度高中籃球聯賽甲級聯賽在3月11日正式落幕，事隔一個月高中乙組球員也即將在台北體育館正式開打，爭奪球隊的冠軍寶座。

今年乙級複賽中有許多隊伍都是各區第一志願、最高學府，因此今年主題訂為「YES , I CAN」，象徵「既會讀書也會打球」正是學生籃球精髓宗旨。

晉級複賽的球隊包括：

男子組：醒吾高中、興華高中、海星高中、慧燈高中、台東高中、成功高中、立仁高中、善化高中

女子組：陽明高中、壽山高中、能仁家商、四維高中、小港高中、屏東高中、立仁高中、台南高商

今日在賽前記者會也邀請到SBL台灣銀行籃球隊的郭少傑擔任HBL乙級大使，郭少傑高中畢業於HBL乙級公東高工，回想起自己從乙級球隊出發、如今打上了SBL殿堂、今年更入選世界盃資格賽中華隊24人培訓名單，一路走來的心路歷程，他鼓勵學弟妹：「要以不放棄的精神全力去拚，朝自己的夢想前進！」

本屆HBL高中籃球乙級聯賽特別感謝 ASICS亞瑟士，為了讓更多的年輕籃球員擁有發光發熱的舞台，今年首次贊助HBL乙級賽事前八強球衣，亞瑟士品牌近年來朝全方位運動品牌發展、持續深耕青年市場，而亞瑟士也為2020東京奧運的官方指定贊助商，期望在台灣市場為體育付出更多心力；另外所有隊伍也都能獲得由TGF恩饋續運動團隊贊助的應援加油毛巾，同時也感謝九太科技集團、十全娛樂共襄盛舉一同助力贊助HBL乙級籃球聯賽；。此外，轉播單位快樂電視也特別與世新大學合作，透過賽事直播場次訓練學生培養運動賽事實際轉播之能力，讓學生們能發揮所學。

相關新聞

《完整版》 一生只有一次HBL 106學年度HBL高中籃球聯賽賽事報導​