新北市立高級中等學校教師聯合甄選簡章公告

新北市立高級中等學校107學年度教師聯合甄選簡章，於今天(9)正式公告，初試訂於107年5月27日舉行，複試訂於6月10日舉行，6月15日公告甄選錄取名單。 本年度甄選業務由新北市立新莊高中承辦，甄選簡章可從新北市教師聯合甄選報名系統(http:// career.ntpc.edu.tw)或新莊高中網(http ://www.hcsh.ntpc.edu.tw)下載，不另販售。

教育局表示，缺額將於4月23日及5月15日公告於新北市教師聯 合甄選報名系統。本次教師聯合甄選分初試（筆試）和複試（含口試、試教或實作）兩階段。應試普通科者，按初試總成績，依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試；應試職業類科者，則按初試總成績，依全市該科教師總缺額數6倍錄取參加複試。

初試報名一律採線上報名，報名時間自4月25日上午8時起至4月27日18時止；複試則採現場親自報名或委託報名，報名時間為6月3日，地點為海山高中，甄選地點將於考前公告於新北市教師聯合甄選報名系統及新莊高中網站。

為強化本市技職教育師資，故報考本市技術型高級中等學校專業群科或綜合型高級中等學校專業類科之考生，取得報考科別對應職種（依「高級中等學校專業及技術教師甄審資格對照表」，含本職種或相關職種）之甲級技術士資格，及取得對應職種之國際技能競賽金、銀、銅牌、優勝者，可增加個人初試分數，並以增額方式錄取參加複試，歡迎有意加入教師行列者踴躍報考。

另針對身心障礙考生甄選機制，有別以往僅有初試降低錄取標準分數 5%、複試採優先順位錄取之方式，於今(107)年度起將調整為「具有身心障礙資格考生於初試總成績增加5%及複試總成績增加5%」之規定，以維護身心障礙考生之就業機會及工作權益。