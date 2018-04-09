研究：溫升讓歐洲302座高山植物　往山頂「移動」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由11國53名科學家組成的研究團隊，從2009年展開歐洲302座高山植物遷徒調查的研究。研究團隊發現，氣候變遷不只加速北極冰層的融化，也加速了不少植物從低地往山峰「殖民」的腳步，相關研究成果已刊登在本(4)月4日《自然》(Nature) 期刊雜誌。

綜合外電報導，法國國家科學研究中心(CNRS)研究員Jonathan Lenoir也是作者之一指出，在高山上工作的植物學家有一個好處，就是研究地點不會變，也容易找到幾個世紀前前人所作的研究調查，並按圖索驥。因此，「我們可以回到原來的地方，並且觀察是否可以找到與過去相同的物種。」

這份新研究報告以145年前所作的數據為基礎進行調查，發現橫跨歐洲302座山峰的植物物種增加了87%。若以1957年到1966年為一個期間，一座山峰平均迎接1.1個新物種，而在2007年到2016年間，就增加了5.4個新物種。雖然這股植物遷徒很慢，研究團隊卻認為這和溫升有關係，畢竟高山地區也正面臨氣候變遷的衝擊。

Lenoir說，我們試著查看是否還有其他因素促使植物往高地移動，如酸雨、溫升、降雨或是高山觀光等。後來發現是，溫升讓它們往高地生長。Lenoir說明，當溫度上升0.6℃時，植物就會向上移動100公尺。對於植物而言，於其往北移動100公里去享受相同溫度，不如往高山上移動100公尺。因此，許多植物就延著山坡地向上生長，只因上面的溫度較涼爽。

Lenoir表示，原本生活在山峰上的植物尚能適應溫度的變化。唯一要擔憂的事，當新物種向上漫延開來時，它們將無法如往常一般沐浴在陽光下，因為它們有可能被其他新移民物種所遮蔽。

令研究人員高興的事是，高山植物物種到目前為止只有增加的趨勢。據生物多樣性和生態系統服務政府間科學-政策平台(IPBES)進行全球調查，光是歐洲近幾十年來就有42%的動植物眼睜睜的看著自己的族群滅絕。