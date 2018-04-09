華府國際電影節 放映金馬獎影片《血觀音》

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）駐美國代表處臺灣書院與2018華府國際電影節(Filmfest DC)合作，將於4月21日及28日兩個周末下午在華府市中心區Landmark’s E St. Cinema放映金馬獎得獎影片《血觀音》。

《血觀音》是一部懸疑驚悚電影，由惠英紅、吳可熙和文淇領銜主演，獲選為2017年金馬國際影展開幕片，也是第54屆金馬獎最佳劇情片的得主；演員惠英紅與文淇則分別贏得第54屆金馬獎最佳女主角獎與最佳女配角獎，另外更由觀眾票選為最佳電影。

《血觀音》講述惠英紅、吳可熙和文淇飾演的經營古董買賣棠家三口—棠夫人、棠寧和棠真三人，周旋於高官夫人之間，平時在一旁斟茶倒酒、穿針引線，不料某晚發生了一場滅門血案，棠家因此而捲入其中，事件愈演愈烈，最後導致棠家三人各自走向不同的道路。

放映資訊

時間：4月21日(星期六) 下午4:30

4月28日(星期六) 下午6:15

地點：Landmark’s E St Cinema

555 11th St NW, Washington, DC 20004

地鐵站: Metro Center

購票網站：http://www.filmfestdc.org/

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