台灣文博會即將登場 雙大使黃子佼、曲家瑞為開展暖身

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北採訪報導）第八屆台灣文博會將於4月18日至22日正式於三大展區- 包括華山1914文創園區、松山文創園區及花博爭艷館盛大登場，以「Design Thinking」為軸、「從身體創造Body Knowledge」為主題，探討身體的自我性，以及回歸感官本質所激盪出來的設計理念；並透過串連各產業，釋放台灣文創最大能量。

今(9)日文博雙大使黃子佼、曲家瑞於華山舉行展前記者會，三大展區分別展出「文化概念」、「設計品牌」、「圖像授權」，花博爭艷館以授權為概念，展出原創插畫及應用，黃子佼特別提及展區亮點「talent 100」，由台灣及全球13個國家創作人展出其作品，另外不容錯過的亮點之一還有文創商品的扭蛋牆！扭蛋商品均為原創角色、歷史文化圖騰被創造延伸授權後，立體化變成玩家的收藏。

而松菸展區則以設計品牌為展覽主軸，分為六個區域、兩個大區，分別為展出飾品及餐食器皿的「Life研究所」，以及展現虛擬平台走向實體貨物的必要性的「募募」。

最後，華山1914展區與往年相當不一樣，除了採全區策展的概念，更以議題主導方式拋出多個文化議題，包括「一座高山博物館」、「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」及「時尚的日常」，黃子佼表示，嘻哈過去是次文化，這次由竟文化部背書成為展區重點 ，是個不容錯過的重點展區。

台灣為高山密度最高的國家，共275座海拔3000公尺以上山岳分佈於全島，然而大多數人對於台灣高山的認知卻接近扁平，這次在華山1914展區將出現台灣第一座高山博物館，將那些於台灣高山上的被喚醒的知覺與感動，在充滿教育意義的文博會裡重現。另外，odor funder氣味製造所更特別調製了以台灣第二高峰-雪山為名的雪薇亞九號香(Sylvia No.9)。

台灣文博會齊聚台灣及全球23個國家、559個參展單位、推出超過200場活動，預估將吸引超過30萬人次參觀！匯集文化能量並加以引爆，打造全新台灣文化美學，開創文創產業新風景。