(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)繼森友問題後，日本上週又傳出防衛省，涉嫌隱藏自衛隊赴伊拉克執行任務時，書寫的日誌，引起在野黨一片撻伐。而日本首相安倍晉三今（9）日也承認，此事象徵日本文人無法確實掌握自衛隊，相當嚴重。

《NHK》報導，安倍在今日參院預算委員會中，表示伊拉克日誌一事，不僅僅是自衛隊和防衛省的資訊透明化問題，更牽扯到日本「文人統制」（civilian control），能否真正落實的問題，並爲此致歉。所謂「文人統制」，是指規定文人控制軍人的原則，在我國又稱「軍隊國家化」。

安倍表示，他已指示防衛大臣小野寺五典，徹查此事是單純管理不當，還是有意隱瞞公文，以及公開相關資訊，並嚴防類似情況再度發生，以恢復日本民衆對自衛隊的信賴。

而小野寺也承認，如果文人的命令，無法在部隊内得到貫徹的話，人民就會懷疑「文人統制」是否仍在正常作用，因此保證會盡全力處理自衛隊公文問題。

另外，根據《NHK》，日本最大在野黨，立憲民主黨國會對策委員長辻元清美分析，日本政府不顧違憲之虞，一而再，再而三地，硬要將自衛隊派至國外執行任務，才會造成自衛隊試圖隱藏公文，來避免輿論批評。他還要求傳喚前任防衛大臣稻田朋美等人，在國會進行説明。

日自衛隊頻隱匿公文 「文人統制」恐有名無實

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