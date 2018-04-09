獨創呼吸調控裝置  新光醫院：讓癌症提早受到控制

（台灣英文新聞／朱明珠 台北整理報導）傳統的癌症治療方式為開刀手術、放射治療和化學治療，但隨著醫學的進步，新的抗癌藥物和療法（例如標靶治療、免疫細胞治療、熱治療和腫瘤微環境代謝療法等）不斷被研發和使用，醫界普遍會合併多種治療方法，希望達到最佳的效果。

放射治療是在影像醫學及電腦的發展下，已演變為「高精度立體定位放射手術治療」 (stereotactic body radiation therapy, SBRT)，透過先進的影像導航，將高劑量放射線由各個角度精確瞄準並照射到病灶的放療技術。

放療又可稱為非侵入性的「無血手術」，優點是副作用小、不須住院、單次治療時間短暫，而且目前臨床上證實，放射手術在針對早期肺癌、肝癌等疾病上的效果不弱於甚至優於傳統手術或放射治療。

但因為放療劑量高，便須講究精準度，如果腫瘤長在會隨呼吸運動而改變的部位例如靠近橫膈的肝癌或肺癌，可能因呼吸運動造成放射治療靶區多達2公分以上的位移，而降低腫瘤的邊緣劑量、提高周遭正常組織的輻射劑量，造成治療失敗。

新光醫院腫瘤治療科季匡華主任是國內第一批「腫瘤專科醫師」六位之一、曾跟隨國際知名「腫瘤醫學之父」Paul Carbone學習、且是少數同時擁有放療和化療執照醫師。「任何單位若無呼吸調控技術，不可能做出好的放射手術」，季主任道出他希望努力突破的方向。

因此新光醫院團隊以顛覆性的創新思維，利用既有的兩台放射治療儀器，研發出台灣獨家且可相互整合的呼吸調控設備與技術：呼吸運動反向床、胸腹部2點測定式自主呼吸監控裝置（Abches）以及純氧呼吸法，有效解決呼吸運動造成的位移，不僅前來接受呼吸調控療法的國內外肝癌和肺癌病患讚不絕口，該團隊也贏得國內外醫療單位的敬重和腫瘤科醫師前來「取經」學習。

「化療後，未被消滅的癌細胞百分之百會再增生，這時不是消極等待癌細胞復發再想辦法，而是應該積極地進行放療合併化療，在腫瘤尚虛弱時趁勝追擊，不但將大幅降低癌細胞增生和移轉的機率，而且因病情提早獲得控制，長期存活的機率也會更高。」季匡華主任以樂觀的態度娓娓道來他多年的臨床經驗。

這些治療與研究結果已發表於國際期刊，未來也計劃將呼吸運動反向床和Abches整合為多功能呼吸調控床，使其同時具備呼吸憋氣法、淺式呼吸與反向呼吸位移修正三種功能，也可再搭配純氧呼吸，讓呼吸調控能力進一步提升，使所有的治療機皆能使用，讓更多癌患可以獲得更高質量、更小副作用的放射治療。

本文資料來源：SNQ推廣中心