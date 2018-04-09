陳菊請蘇貞昌幫忙 需要最強的人選新北市

（中央社記者呂欣憓台北9日電）高雄市長陳菊今天北上拜訪前行政院長蘇貞昌，勸進蘇貞昌選新北市長。陳菊會後表示，在這關鍵時刻民進黨需要一個最強的人，蘇貞昌最後說願意再思考，但沒有立即答應。

民主進步黨備戰年底九合一選舉，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今天在民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀陪同下，會見蘇貞昌，勸進蘇貞昌代表民進黨出征新北市。

兩人會面約45分鐘後一起聯袂受訪，陳菊表示，今天她來拜訪老朋友蘇貞昌，是銜著黨主席選對會之命而來，對於這次新北市的選戰，台灣人民都非常關心、關注，甚至也有人認為新北市人選到現在還沒出場，有很多支持者很焦慮。

陳菊說，她在會面中對蘇貞昌表示，這場年底選戰，新北市很多市民期待很高，台灣社會高度關注，她徵求蘇貞昌的意願和意見，大家都非常期待蘇貞昌能夠在最重要關鍵時，能出來和大家一起努力並肩作戰。

陳菊說，選對會這些日子對所有有意參選的人，包括民進黨內部、外部各種不同民調做了很多理解，還有一般民意廣查，她認為「民進黨需要一個最強的人在最重要關鍵時刻扮演承擔民進黨在新北市這場選戰。」

陳菊說，美麗島事件，蘇貞昌是她的辯護律師，到現在，民主這條路一路走來非常艱辛，年底選戰關係台灣民主深化，堅持改革理想在這階段能不能持續非常重要，她今天代表選對會徵求蘇貞昌的意見，剛剛講了很久，她請蘇貞昌一定要考慮。

陳菊說，如果是為了個人，蘇貞昌大概是沒有意願，她剛剛再三遊說，蘇貞昌最後說「願意再思考」，但沒有立即答應。

陳菊說，她在會中提到年底這場選戰對民進黨的重要性，對總統蔡英文和行政院長賴清德是非常嚴格的期中考，這個很重要，特別請求蘇貞昌一定要幫忙。

陳菊說，蘇貞昌在新北市執政過8年，有亮麗成績，有很多建設，市民還津津樂道，很多市民最重要是對蘇貞昌信任和懷念，在蘇貞昌努力下能在新北市超越再超越，大家都很期待。（編輯：李淑華）1070409