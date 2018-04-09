英國準備脫歐　蔡英文盼強化臺英雙邊夥伴關係

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）訪問臺灣推廣臺、英雙邊貿易及投資合作，史徒華今（9）日上午會見總統蔡英文，席間蔡總統表示，在英國積極準備脫離歐盟之際，希望臺英兩國之間能有更密切及深入的交流，並強化夥伴關係。

蔡總統向訪賓表示，臺灣和英國擁有長期的互利夥伴關係，英國現在正積極準備脫歐後，和重要貿易夥伴建立新的貿易關係，「相信這將是臺灣進一步提升雙邊關係的機會，也將為彼此帶來更多潛在的商機。」

蔡總統進一步提及，在綠能科技和智慧城市方面，雙方於2006年就開始舉辦「臺英再生能源圓桌會議」（Taiwan-UK Renewable Energy Round Table Meeting）；甫於上（3）月底結束的智慧城市展（Smart City Summit & Expo）中，兩國也二度舉行了「臺英智慧城市論壇」(UK-Taiwan Smart City Forum)，期待在這樣的合作基礎下，「未來臺英之間能有更密切、更深入的交流，並強化夥伴關係。」

而提及經貿的雙邊合作，蔡總統則是表示，去年（2017）年底在英國倫敦舉行的「臺英經貿諮商會議」(UK-Taiwan trade talks）中，雙方已經宣布，將在農業、再生能源及金融服務等三項產業，成立新的固定對話機制，強化雙方經貿交流。

根據英國在臺辦事處（British Office Taipei），史徒華此次訪臺的目的，便是要加強臺英兩國在再生能源等產業上的貿易及投資合作。

除了見證臺英兩國離岸風機基礎暨海事工程產業合作備忘錄（MoU）的簽署，史徒華也將舉辦記者會宣布重要的臺灣企業赴英國投資計畫。

此外，史徒華及訪團週二（10）也將會見臺灣無任所大使、臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以及自行車新文化基金會執行長楊劉麗珠，共同推廣綠色交通。隨後史徒華則將前往桃園參觀源鮮智慧農場。

外交部表示，近年來臺英高層官員互訪頻繁，兩國的雙邊經貿投資關係亦良好密切。以2017年為例，英國為臺灣在歐洲第三大貿易夥伴，雙邊貿易總額達57.5億美元。

而英國亦為臺灣第五大投資來源國，自五零年代起至今，英國對臺灣的投資累計已超過91.7億美元。