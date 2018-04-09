全家進軍「茶」市場 英國唐寧茶要來了！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 今日全家便利商店(Family Mart)宣布將進軍「茶」市場，與全球最大的茶葉品牌-英國皇室御用唐寧茶(Twinings)合作，在11日起於遍佈全台灣的3,100家門市推出4款聯名現調茶飲。

這是全家便利商店繼咖啡、酷繽沙產品後，推出全新現調飲料，預計可以提升杯裝飲料營業額高達20%。

全家與Twinings將在11日首播推出以經典唐寧茶作為基底4款聯名茶飲，包括：檸檬伯爵茶、檸檬四紅果茶、熱經典伯爵茶、熱經典四紅果茶。全家鮮食部長黃正田也指出，全家之後也會以在地鮮果搭配經典唐寧茶，推出季節限定果茶。

Lets CaféX TWININGS聯名茶飲這次瞄準25-45歲小資女與輕熟女，並推出專屬伯爵黃色、莓果粉色聯名杯款，而為了讓網美們能拍照、打卡上傳社群網站，全家在華視店（台北市大安區光復南路116巷26號）、敦新店（台北市大安區仁愛路四段112巷5號一樓）、明曜店（台北市大安區仁愛路四段151巷34號），三間店舖，設置專屬的打卡區，特色布置將維持3個月。此外，於11日當日上午10點，敦新店、華視店、明曜店，前200名消費者，可免費品嚐唐寧茶系列商品乙杯。