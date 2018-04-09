〈時評〉大管爺 比 小周慧 更糟

管中閔台大校長人事案的發展令我們有些擔心，因為我們看到教育部開了一個跨部會的諮詢會議，結論：如果管中閔違法就可以不聘任為台大校長。我們認為這根本是脱褲子放屁，多此一舉。一、管中閔未報准就到台灣大哥大兼職，很明顯的已經違法。二、本來管中閔違法，教育部當然有權且有責任不予聘任，何必需要用一個跨部會的諮詢會議做出這樣若有實無的結論呢？？這件事其實表示目前教育部的心態是想逃避責任，真是令人擔心。

記得在十多年前的台師大黃光彩校長案子，教育部也是組了一個專家委員會，確認黃光彩校長的資格問題，而這個專家委員會的結論是黃光彩校長資格沒有問題，完全符合當時校長所需的資格的條件。然而，後來教育部在最後的一個由次長主持協商會，擋不住藍營壓力，把黃校長犧牲掉了。這完全是當時的政治選擇，也就是說當時教育部杜正勝部長受不住政治壓力而棄子投降。我們也很擔心目前的台大管案，教育部長沒有擔當，受不住中國國台辦以及台灣統媒的壓力。

與富邦集圑友善的「風傅媒」在 4月5日也以「由管案看到教育部的蠻憨」的文章，對於教育部召開跨部會的諮詢會議開炮。我想，除了立場不同之外，我們也同意教育部確實沒有需要開這個跨部會的諮詢會議。而風傳媒的立場是說這個諮詢會議，證明更上層包括賴清德、包括蔡英文的手伸進教育部、伸進台大的管案。這一點我們實在是無法苟同。因為管中閔一開始參選就已經是違法兼職。而台大校方尤其是人事室不只沒有處理，更讓遴選委員會不知情。這些都是有違法失職的問題。

謝金河在4月5日一篇文章「獨董背後的糖衣及毒藥」中提到「四年前，元大金控的獨立董事周行一要參選政大校長時，就先辭掉獨立董事兼職再去參選。」那麼，既然是中研院院士，而且學通古今又當過國發會主委及政務委員的管中閔教授，真的不知道不辭獨立董事就參選是一件違法的事情嗎？我認為當然不是。我相信主因是管中閔對於是否能夠當選台大校長並沒有把握，而多一票是一票。就是因為台灣大哥大的副董蔡明興是遴選委員，因此管中閔才沒有辭掉獨立董事，而是當選以後才辭。

因此，我們可以認為管中閔沒有報告他在中國多項兼職，以及沒有向台大校長遴選會報告他是台灣大哥大的獨立董事，根本就是明知故犯、知法犯法，這是很清楚的事情。可惜教育部潘文忠部長沒有政治擔當，才拖到今天，真的是歹戲拖棚啊！這幾天更有管中閔任職國發會主委時也在山東大學兼職的事證，教育部依然不動如山真令人氣結。

最近中國國台辦主任劉結一在台灣算是出盡風頭，因為劉結一發言替管中閔背書，要教育部趕快任命管中閔為台大校長。說管中閔在厦門大學沒有兼職等等。還有前朝許多政治人物，包括前行政院長江宜樺、國民黨前主席洪秀柱、前總統候選人及主席的朱立倫都跑去進見劉結一，前朝官員去也就罷了，朱立倫可還是現任的新北市市長。照目前的法令，朱立倫去中國見國台辦主任，應該要先得到陸委會的核可，朱立倫也沒有報備。追究其原因，就是目前陸委會以及教育部等這些政府官員對中國畏懼，對一些政治人物到中國去的違法事實都不加以追究的原故。

這幾天在電視上看到一則新聞，有「小周蕙」之稱的中國殘障人士，其實是一個詐騙集團的首腦。他們利用召募中國來的一些身障人士，在西門町、淡水等地擺攤裝做街頭㙯人，唱歌或者表演各種才藝。若無任何才藝也可在地上擺個碗乞討。 這樣的集團首腦竟然一個月可以賺到400萬元。這個新聞說這些中國身障人士利用台灣人的愛心行騙，實在是非常糟糕，非常可恥的一件事。然而，我想與這些身障人士相比，像管中閔教授利用台灣人的憨直以及政商對學界的污染，而可能變成中國統戰台灣的馬前卒，更是不足取。因此，我們呼籲教育部要硬起來，趕快做出不聘任管中閔為台大校長的決定，並將管中閔的違法事實移送法辦。