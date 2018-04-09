(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)外媒報導，被控洗錢和貪污的巴西左派前總統路易斯·伊納西奧·魯拉（Luiz Inacio Lula），雖然遭法院命令，在當地時間6日下午5點前，前往報到，但他以司法不公為由，拒絕命令，並留在工會大樓内繼續抗爭。不過，1天後，魯拉終於決定前往警察機關報到，開始他12年1個月的刑期。

《美聯社》報導，尚有大批民衆聚集在工會大樓前，迫使警方以橡膠子彈及催淚瓦斯，試圖予以驅散。工人黨指出，有8人因此受傷，其中1人已送醫診治，並強調在魯拉被釋放前，決不離開。對此，根據巴西聯邦警察，魯拉尚未做出任何聲明。

魯拉支持者和警方爆發衝突（圖片來源：美聯社）

然而，魯拉在獄中的待遇，似乎不會太差。

根據《美聯社》，魯拉的房間，原本是供受刑人律師過夜的宿舍，備有一張單人床、小桌子、以及有熱水的獨立衛浴設備。不過，在食物方面，魯拉和其他受刑人待遇相同。聯邦警察表示，他入獄服刑的第一餐（早餐），是麵包、奶油和咖啡。另外，他還可以觀看電視。

3

民衆在警察機構前抗議（圖片來源：美聯社）

不過，根據《日本經濟新聞》，有民衆認爲魯拉過得太舒服，簡直是「特別待遇」，並要求法院給出合理解釋。

巴西貪污前總統入獄服刑 牢房有獨立衛浴可看電視

相關新聞：

日媒時評：防止解放軍滲透 美軍應駐守臺灣