中國禁象牙貿易　玻利維亞美洲豹及製品意外成新寵

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（簡稱IUCN）列為「近危」的美洲豹，近年除了面臨森林砍伐、棲地縮減的生存威脅，如今更因在黑市價格上漲，與中國市場需求攀升，玻利維亞約7千隻美洲豹正逐年減少。

據墨西哥國立自治大學（Universidad Nacional Autónoma de México，UNAM）統計，全球共有6萬4千隻美洲豹，生活在玻利維亞境內就有約7千隻，如今卻因中國市場需求高漲，從美洲豹牙、爪子、皮毛到頭骨等相關製品，都成了黑市新寵兒。

綜合外媒報導，分布在南美洲大部分地區的美洲豹（學名Panthera onca）也叫美洲虎，是美洲地區唯一的豹屬動物。玻利維亞生物多樣性部門顧問Rodrigo Herrera 向《法新社》(AFP)表示，美洲豹的牙齒長度約8到10公分左右，每顆牙的價格介於70到100美元，到了中國市場後牠的價格還可高達5千美元，就連美洲豹的頭骨也可達1萬美元。

據世界銀行(World Bank)於2015年的統計，玻利維亞有38.6%的人生活在貧困線之下。因此，對於窮人來說也就是農夫們，每偷獵一隻美洲豹就能獲得約2千玻利維亞幣，對他們來說這是一筆可觀的收入，Herrera說道。

據國家統計局 (Instituto Nacional de Estatística, INE)統計，2011年有2,624名中國人移居玻利維亞，到了2016年卻有近1.3萬中國人移居當地。這些新移民不僅創造了新的貿易市場，也提升了對牠的市場需求。自2014年當地政府就接獲有人非法交易美洲豹，玻利維亞政府至今已攔截400隻美洲豹牙的郵件包裹，而這些都是從當地的中國人寄回中國的郵包中所查獲的。

非營利組織表示，這些外來移民尚未意識到他們所帶來的災難，動保組織也為美洲豹所面臨的威脅而感到憂心。因為，這群野生動物不只要面臨盜獵，還有農夫為擴增農地而砍伐森林使得棲地減縮，及畜牧業者為了保護自己的動物而遭到殺害。

根據玻利維亞憲法第223條和環境法第1333號法令，玻利維亞嚴禁獵殺包括美洲豹在內的野生動物，嚴禁走私、買賣美洲豹牙及其製品，違者將受到玻利維亞法律制裁。如今美洲豹正因這非法走私所形成的中國鏈而被IUCN列為「接近瀕危」。據中國駐玻利維亞聖克魯斯總領館在官網呼籲當地中國人，須嚴格遵守玻利維亞和中國有關法律法規。