兒童節分享愛   16高雄偏鄉新二代贈書高市圖總館  

（台灣英文新聞/李文潔 綜合報導）高雄市16名來自偏鄉5所學校的新住民子女花費半年時間，與8位攝影老師合作，透過照片講述各自的家庭故事，完成作品《媽媽就是女主角：我用相片說故事》，3日這群新住民子女特捐贈100本著作給高雄市立圖書館總館，期望透過此書讓更多愛書人看到高雄新住民的故事。

自由報導，高雄市16名來自偏鄉國小的新二代，與財團法人吳麥文教基金會的8位攝影老師合作，運用簡單6字攝影口訣「 點、線、面、形、色、相」透過相機與手機鏡頭，拍攝並記錄最真實的家庭生活。拍攝教學過程中，偏鄉老師與孩子的互動，亦師亦友的關係，讓人印象深刻。

吳麥文教基金會執行長張天雄表示，因為合作學校的教職員鼎力協助，拍攝才能順利完成，一位家長為了讓拍攝，連正在睡覺的阿媽都特地請她起床協助，一位新住民媽媽表示：「這個拍攝比我上班還累！」，口頭上雖然這麼說，為了孩子能順利完成攝影，不僅放下手邊的工作，更應孩子要求穿脫好幾次工作服。

張天雄也表示，這些小攝影家來自高雄各個偏鄉地區國小，從孩子童真的角度看向新住民在台灣的生活，溫馨簡樸且充滿童趣，顛覆社會對新住民家庭的刻板印象。

贈書活動上，有新二代的爸爸開心的合不攏嘴，看到自己的孩子能夠為社會付出心力，為他們感到驕傲。在教育局副局長黃盟惠的見證下，16名小作家一一將著作獻給市圖總館館長潘政儀，希望透過本活動，帶給新二代子女不同的學習發展性與未來，此活動由元大文教基金會「Dream Big圓夢計畫」贊助、高雄市圖總館合辦，中華民國公益藝家協會、財團法人吳麥文教基金會、聯經書店協辦。