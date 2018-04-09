宜蘭新住民兒童節送暖做公益 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為響應內政部的「新住民及其子女築夢計劃」，移民署宜蘭縣服務站於4月4日兒童節這天在宜蘭縣幸夫愛兒園舉辦慈善活動，邀請第4屆築夢計劃獲獎者葉明珠及鄭安娜參加，宜蘭縣當地熱心新住民姐妹們也熱情參與，期待透過此活動，帶給院內兒童一個愉快且有意義的兒童節。

財團法人幸夫愛兒園是由比丘尼釋達觀師父於民國77年在各界善心人士的協助下創立，收容3歲至18歲家庭遭遇變故與貧窮無依的孩童，並提供心理輔導及課業補救與必要的醫療照護，從創院至今照顧過近千名兒童及少年。自由報導，活動於4日上午九點開始，中國籍新住民葉明珠指導院童拓印狗年板畫造型圖騰，院童第一次製作板畫，興奮之情溢於言表。

來自印尼的鄭安娜也示範雞蛋糕烘焙，院童在鄭安娜的指導下，小心翼翼的從打蛋開始學習，攪拌雞蛋與麵糊，再將麵糊倒入烤爐中，烘烤過後，香味四溢的雞蛋糕就出爐了。而另一位來自中國的新住民姐妹更提供自製布丁給院童品嘗，現場氣氛相當融洽，新住民姐妹踴躍獻身公益，讓愛兒園的院童們度過一個有意義的兒童節。

內政部的「新住民及其子女築夢計劃」旨在協助新住民及子女完成夢想，並分享其築夢的成長過程，也增加大眾對這個台灣第五大族群有更深層的認識與尊重，宜蘭縣服務站簡聰洲主任表示，宜蘭縣服務站經常邀請新住民姐妹參加公益活動，不僅能有效幫助他們融入社會，更為宜蘭當地弱勢族群帶來需要的幫助，藉此傳播族群融合的正面能量，盡到社會責任。