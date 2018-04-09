〈財經主筆室〉港台券商一冷一熱  生醫股IPO遭挖牆角不意外

證交所3月下旬才與仲介機構在中國福州，共同舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引逾30家台商熱烈參與，新聞發布沒幾天就傳出港交所首度以官方名義來台招商，將協助台灣生醫公司赴港掛牌，而且鎖定的對象不只是未上市公司，甚至對於已經興櫃或上市櫃的公司也興趣極濃。面對兩岸三地各交易所激烈的競爭，台灣除了採取對外招商的主動策略外，針對其它證交所的挖角動作，似乎也得做好基本的固本工作，不要在這場資本市場的搶奪大作戰競賽中，演變成招商未成、根基卻先遭別人挖空下場，最後落得兩頭空。

台灣資本市場的企業IPO與籌資金額都呈現逐年下降趨勢。據統計，2017年台灣上市櫃新掛牌家數總共是42家，比較起2016年IPO家數足足減少了18家，集資的金額為148.1億元，比較2016年的降幅達到42%，我們在與其它鄰近的香港及中國資本市場作競逐之際，是否該先好好檢討台灣資本市場結構性有沒有問題，或者那個環節已不合時宜必須作調整。

台灣證交所認為，台股在兩岸三地與美國市場比較，具有5大籌資優勢，包括IPO與SPO（再次募資）的流程透明、審查較快、法規健全、外資持有比高，且上市費用比較其它市場低廉等，IPO審查時間約2~3個月，SPO約12個營業日就生效，比鄰近市場來說，若非符合資格的創新型企業，需費更長時間。但就結果來看，台灣資本市場IPO及籌資的實際數字統統都是衰退，證交所分析出來的台股優勢，好像並沒有發揮吸引作用，台灣資本市場的未來發展，現階段並不被企業界所看好，問題出在那裡呢？

生技醫療、數位電商、智慧製造、人工智慧科技、文創等新經濟模式產業，將來是台灣資本市場IPO的主要亮點，以2017年台灣IPO產業類別中，無論在IPO家數或募資的金額，生技醫療產業都是各類股之首，總計8家IPO的公司，集資金額52.5億元，佔當年度集資總額比重達35%。為了搶台灣生醫公司赴港掛牌，港交所派出國際招商最高主管親自來台，以「一對一洽淡」閉門會議方式來商談掛牌事宜，並邀請這些公司前往香港實際瞭解當地資本市場狀況，這種禮遇讓不少台灣生醫公司躍躍欲試。

反觀這些生醫企業在台灣面臨的實際狀況，一個浩鼎風暴讓生醫股市場籌資市況低迷，台灣券商對生醫輔導案通常採取兩種態度，一是避免接案，另一種則是若要接案就大砍承銷價格，規避掛牌後券商可能發生的虧損。如今港交所來台挖寶採取的舉動，比對台灣券商的冷漠態度，冷熱兩樣情，如何能阻擋得了這些生醫企業未來出走向外籌資。證交所積極企劃前往中國或東南亞辦說明會招商，也許不需要如此的捨近求遠，如何輔助台灣這些未來亮點產業企業好好在台上市掛牌，讓這些企業順利籌資發展，或許結果會比遠赴海外招商來得好。