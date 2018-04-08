北市推輪狀病毒疫苗補助 一年來接種率近8成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）輪狀病毒傳染力極強，是全球幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，對於免疫力低弱的嬰幼兒最有效的預防方式就是接種疫苗。台北市政府衛生局去（2017）年4月5日實施弱勢族群疫苗接種補助政策，已屆滿一週年，近2萬2,000名嬰幼兒接種，疫苗接種率達79.6%。

輪狀病毒主要經由糞口途徑傳播，少量病毒即可致病，傳染力極強，是全球幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，在台灣6歲以下的幼兒，有98%曾感染輪狀病毒。而對於免疫力低弱的嬰幼兒最有效的預防方式就是接種疫苗。

輪狀病毒疫苗目前在國內仍屬自費疫苗，台北市自去年4月5日起突破國家50年來公費疫苗接種政策，針對出生滿6週至24或32週(依接種疫苗的廠牌不同)之低收入戶、罕見疾病、重大傷病或社會局認定之特殊個案的嬰兒，依規定時間接種即享有全額補助疫苗費用每位5,700元；父母其中一位設籍北市滿2年或北市第三胎的嬰兒，則定額補助疫苗費用每位2,100元。

此外，合約醫療院所接種據點由開辦初期的86家新增至109家，另外由於輪狀病毒疫苗適齡接種時程短，請家長儘速攜帶臺北市兒童醫療補助證、兒童健康手冊及健保卡，至「臺北市輪狀病毒疫苗補助特約醫療院所」接種，把握補助接種期程，建議可與其他常規疫苗（如五合一疫苗）一起口服，讓小寶貝多一層保護，家長們也可以節省荷包降低負擔。

詳細補助資格或接種資訊歡迎前往「臺北市預防接種資訊系統」查詢，或撥打台北市衛生局預防接種專線02-23754341洽詢。