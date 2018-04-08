台北晶華 邀請泰國藍象餐廳來台大展廚藝

4月13至17日是泰國新年—潑水節，台北晶華酒店特別邀請到經過泰國皇室認證、全球知名的藍象餐廳 (Blue Elephant)來台大展廚藝，搶先在4月4日至15日於一樓栢麗廳、azie以及位於信義誠品六樓的泰市場海鮮自助餐廳推出「Regent X Blue Elephant泰皇美饌佳節」，從涼拌蝦冬粉、冬蔭功湯、南薑椰汁雞湯、沙嗲BBQ牛肉串到入選CNN世界50大美食第一名的馬沙曼咖哩羊肉，一連串經典泰式美饌供消費者點用；活動期間單桌單筆消費滿1,500元，還可以參加抽獎，有機會獲得台北-曼谷的來回機票優待券，親自飛去泰國感受潑水節的歡樂氣氛！

四月中旬是泰國傳統節氣中最熱的時節，由於氣溫過高不宜下田耕種，也成為一年當中難得的農閒時分，人們會在這幾天用純淨的清水相互潑灑慶祝，消去暑氣的同時，也象徵把過去一年不好的運氣洗去，祈求來年可以煥然一新、順順利利，被潑到的水越多、象徵獲得的祝福也越多，這個消災祈福的儀式流傳至今，已經成為吸引全球觀光客前往泰國觀光的重要慶典。

位於泰國曼谷市的藍象餐廳(Blue Elephant)是當地頗具代表性的餐廳之一，除了擁有傳承泰國皇室御廚手藝的美味料理之外，它所主辦的廚藝學校更是吸引了大批的觀光客前往一窺泰式料理的奧妙，透過每位旅人親身體驗的廚藝交流過程，成功的將泰國料理推向世界舞台。藍象餐廳的創始人Madam Nooror年輕時遠嫁比利時，和夫婿在布魯塞爾定居，不久她就在當地以泰國最知名的動物—大象以及泰國皇室的顏色—藍色為名，開設了藍象餐廳，餐廳開幕之後廣受歡迎，相繼在倫敦、哥本哈根、巴黎…等地開了分店，在國際闖出名號之後才紅回泰國，包括曼谷的店在內，藍象全球共有12個據點。

位於曼谷的藍象餐廳是一幢擁有百年歷史的建築物，外觀及內部裝潢都充滿了典雅的歐式風情，餐廳牆上掛滿著各大政商名流於此用餐時的相片，冠蓋雲集的景象訴說著餐廳開幕至今所經歷的風光。此次受邀來台的Chef Sun是創辦人Madam Nooror的親姪子，他18歲開始便跟在Madam Nooror身邊接受廚藝培訓，除了擁有紮實的廚藝之外，他也負責藍象餐廳的對外發展，在泰國當地以及全球超過30多個國家的高檔零售商店進行藍象相關烹飪產品的推廣。