EcoHub華山基地開幕  生態議題交流新場域

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）喝咖啡聊生態保育的新興空間EcoHub周日（8日）在華山文化創意產業園區宣布成立，現場舉辦小提琴音樂茶會，吸引重量級國內生態保育意見領袖出席，共同支持這個致力於生態議題交流與行動的新場域。

8日出席EcoHub成立茶會的貴賓包括主要推手財團法人台灣生態工法發展基金會的十名董事，此外交通部長賀陳旦、林務局局長林華慶、義美食品總經理高志明，《看見台灣》已故導演齊柏林的夫人、以及國際知名麵包師傅吳寶春等人亦出席共襄盛舉。

現任交通部長，也是生態工法發展基金會前董事長賀陳旦（下圖）在開幕茶會上致詞表示，以安全、實用為前提的生態工法在九二一大地震後逐漸獲得重視，在經過不同政府輪替後，逐漸取得各界共鳴，並在各式媒體發達下有了跨領域的交流，找到新活力。他期待未來透過EcoHub在華山藝文中心的地利之便，走進群眾引起更多共鳴與交流，揭開生態工法推廣新的一頁。

吳寶春食品創辦人吳寶春向《台灣英文新聞》記者表示，台灣農業社會時代農耕「少農藥、少破壞」，但經濟起飛後農耕地縮減加上大量施行農藥改變了生態景觀，希望藉由參與基金會活動貢獻一份心力，能留給下一代看到「環境原始的美好」。

《看見台灣》已故導演齊柏林的夫人亦出席8日茶會，她表示，不一定只有建築或工程專家才能對環境有所貢獻，每一個人都可透過各種微小行動讓環境能永續發展。

林務局局長林華慶表示，林務局早在2009年起就與基金會有密切合作，包括復育水梯田，最新合作項目則是建立縫合中央山脈與海岸山脈的生態廊道，順應當地原始生態，種回縱谷原生樹種，架構野生動物回家的路讓其得以在其中穿梭，避免公路建設阻斷野生動物棲地，同時創造原住民宜居的原鄉，這就是生態工法的一種體現。

EcoHub是什麼？

台灣生態工法發展基金會致力於各種生態議題的交流、創新發想與行動連結，基金會在華山藝文中心新成立的EcoHub，未來除了是基金會的辦公室，也提供場域進行交流，現場也有楊儒門的248農學市集來坐鎮推廣在地農產，週間晚上有不定期活動與沙龍講座。

除了在地農產，EcoHub也有販售以台灣保育類動物為發想而設計的可愛純棉麻布巾、手繪木質杯墊等推廣環境友善相關的精緻文創商品，募得的款項主要將用在推動生態工法相關活動上，包括野溪保育等。

基金會表示，目前正在緊鑼密鼓地籌備更多精彩的週末主題活動，邀請民眾參與，促進其對相關議題有更多認識及行動，基金會也會持續倡議公共建設兼顧人類與生態永續的需求。