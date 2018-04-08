迎戰候友宜　傳蔡英文勸退游錫堃推蘇貞昌選新北市長

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前台北縣長蘇貞昌傳獲蔡英文徵召，將回鍋參選改制後的新北市長，迎戰國民黨新北市長參選人候友宜，媒體報導，蔡英文7日下午勸退其它黨內可能角逐人選，避免打亂布局。

《上報》7日取得消息報導，總統蔡英文在7日下午先後個別約見了前行政院長游錫堃、蘇系立委吳秉叡和英系立委羅致政，清楚表明了黨中央已朝「新北市長由蘇貞昌參選」來規劃，勸退了游錫堃。報導指出，民進黨新北市長人選，因為新北市黨籍民代的挺游動作過大，讓高層緊急出面「清理戰場」，提前底定蘇貞昌出線。

黨政高層向媒體透露，國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選，國民黨新北市長布局已定，反觀民進黨，日前過半的新北市現任議員和參選人齊聲挺游再戰新北，8日上午又有新北市過半黨籍立委陪游爬山，為免民進黨新北市長選局陷入混亂，黨政高層趕緊出手「快刀斬亂麻」。

報導指出，蔡英文總統周六下午先是約見了游錫堃，再約吳秉叡，之後再和羅致政一談。據了解，蔡英文與三人先後會面時，清楚表明已決定由蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，總統在會面時還說明為什麼挺蘇的思維。她表示，因為她曾在今年1月23日徵詢游錫堃是否參選新北市長的態度，當時游很清楚表明，他沒有參選意願，因此之後黨中央就一直朝新北市長由蘇貞昌參選來規劃，現在新北市長人選的規劃方向都朝這個方向，即使有新的情節出現變化，這時候要再改變恐怕會有困難。

消息人士透露，蔡英文也更進一步表示黨中央研判蘇貞昌對戰候友宜，較有優勢勝出。知情人士透露，游錫堃當下表示，了解總統的態度，亦一如他之前所言，會尊重黨中央的決定。

民進黨另一位有意角逐新北市長的立委吳秉叡，7日下午在臉書上宣布退選，稱在與總統蔡英文見面後，了解到民進黨對新北市長提名有新的考量，表示對此充分諒解，並強調未來會全力支持民進黨未來所徵召的人選。