世界盃拔河賽改判 中華隊奪回金牌

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）中華男子拔河代表隊3月10日在中國徐州所舉辦的世界盃男子560公斤決賽，因裁判記錯犯規次數而痛失金牌，經過向國際總會申訴，拔河協會本（4）月7日晚間收到總會來函表示，在審視事證後，確認因人為錯誤造成誤判，決定讓中華隊、愛爾蘭並列第一。

中央社報導，根據國際拔河總會來函，這次的風波是單一事件，總會為確保判決確實依照規則處理，因此審慎考量包括比賽主裁判、官員提供的事證和報告後，決定釐清賽事結果。

報導中提到，國際拔河總會的來函表示，由於中華隊和愛爾蘭之戰的結果應該是平手的，因此決定讓兩隊並列第一，這樣的結果除會登錄為正式紀錄，也已通知了愛爾蘭拔河協會。

今年世界盃室內拔河錦標賽，中華隊共拿下2金、2銀、1銅（不包括公開組），其中男子560公斤決賽，中華隊面對愛爾蘭，第2局對手因犯規領到2次警告，中華隊僅一次，比賽中雙方選手同時坐地犯規，依照規則雙方將各領一次警告，而愛爾蘭因警告達3次，理應判定中華隊拿下第2局，沒想到主審竟直接宣判愛爾蘭獲勝奪金。

勝負宣判當下引發台灣隊教練團及選手強烈不滿並提出抗議，但主審仍堅持不改判，總裁判長、裁判主任也無動於衷。引述媒體報導，此事傳開後，有網友質疑裁判的出身可議，包含大會主要裁判長William George、Dan McCarthy等人都是愛爾蘭或是北愛爾蘭出身，就連Pat McGurl等一號裁判也都是愛爾蘭人，質疑台灣隊不是實力不足，而是不敵裁判的「愛國情操」。