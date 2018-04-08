〈時評〉促轉會前程令人擔憂

促進轉型正義委員會正、副主任委員，四位兼任委員以及三位專任委員的提名名單，已於鄭南榕殉道廿九周年的紀念日（四月七日）當天全員到齊。綜合近日來的輿論，這份即將送立法院徵求同意的名單，排名首位的「準主委」黃煌雄，是唯一出現許多雜音與爭議的人選──區區九名成員的促轉會，出現一位不適任委員已然是茲事體大，更別說不適任的是主委時，問題有多嚴重了！

說到德國的轉型正義，無疑是讓世人刮目相看的，尤其連1942-1944年在奧斯威辛集中營擔任穿制服、攜武器看管行李的守衛格呂寧，在事隔七十幾年後仍遭法庭以「協同謀殺」罪名判刑四年的案例，更可提供台灣做借鏡。不錯，轉型正義不做則已，要做，就要做到除惡務盡！正義，那有七折八扣的？那有講情面、放水妥協的？

當然，要落實轉型正義絕非易事！時間是轉型正義最大的敵人，台灣的正式啟動轉型正義比德國慢了廿年，時間對台灣不利，也因此，轉型正義的推動勢必更困難許多！另外，從規模的觀點看，台灣轉型正義的涵蓋面也不見得會比德國的小。還有，可想而知，「被轉型正義」的個人、團體不會乖乖束手就範，隱形的黨國共犯結構遺孽會將不合作主義發揮到極致，再加上許多台灣人不知不覺間已罹患「被殖民症候群」的奴才性格，凡此，都讓轉型正義的浩大工程在此時此地變得難上加難。

但是，上面這些困境還不是最要命也最讓人擔憂的。極可能擔任促進轉型正義領頭羊的黃煌雄，在遠離選票檢驗的民代生涯轉當第三、四屆監委期間，一路走來的是非不分、正義不張，才是最讓人為促轉會前程捏一把冷汗的地方──像是以監委之身，具名推薦馬英九競選連任總統，置行政中立於無物；在檢察總長黃世銘洩密案定罪後的彈劾案中，竟然放水投下反對票，這樣的黃煌雄，是在促進正義還是在促進邪惡？本身都通不過轉型正義這一關，又如何擔負起轉型正義的旗手重任？

有道是：徒法不足以自行，一語說破事在人為的重要性。促轉會指標的主委人選，用錯了，會讓時間空轉消蝕，會讓正義的列車一路踩煞車、甚至因錯誤導航而迷失方向，會導致親痛仇快的結局！是以，吾人最後要不客氣地問：殺牛不用牛刀、而是用雞刀，是真找不到牛刀，只好增加困難度，雞刀湊合着用？還是擺明了，轉型正義就是要大題小作、意思意思虛幌一招就收攤了事？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）