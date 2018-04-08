台灣潛艦自造新進展　美開一綠燈

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）消息人士向中央社透露，美國政府針對台灣自造潛艦一事核發行銷許可給廠商，讓台灣取得武器與技術資訊，代表台灣在積極推動潛艦國造，獲得美國廠商與政府的正面回應。

軍方在去年3月舉辦潛艦國造設計啟動及台船－中山科學研究院合作備忘錄簽署儀式，台船董事長鄭文隆當時表示，海軍的第一艘國造潛艇預計10年內成軍。

根據中央社報導，依據美國的武器貿易管制條例（International Traffic in Arms Regulations, ITAR），行銷許可（marketing license）讓美國國防廠商在實際銷售之前，能夠向有意購買的一方分享武器與技術資訊。

美國軍火廠商要出售國防裝備與相關的技術資料，往往會需要相當多的行銷與銷售前的活動，但要進行這些活動，廠商必須符合ITAR的規定，因為ITAR不僅規範國防裝備與相關技術的出口，也管制武器與技術資料行銷資訊的散發。

美軍火廠商若未事先取得行銷許可，或申請豁免，將面對刑事與民事責任。

瞭解美國武器貿易程序的中華民國前海軍官員指出，雖然美國廠商已取得行銷許可，但台灣潛艦國造計畫還有很長的路要走。美國廠商還必須就單一武器或裝備項目取得政府的出口許可（export license），而且之前可能必須跟台灣方面有技術協助協定（technical assistance agreement, TAA）的洽簽程序。

自由時報報導，總統府昨（7）日表示，美國已正式將此事告知台灣駐美代表處，美方這項決定，將有助於台灣自我防衛力量的提升，有助區域的安全穩定，台灣表示誠摯感謝。

美國在台協會發言人游詩雅同日受訪時表示，美方持續信守台灣關係法，檢視台灣防衛需求，對台提供防衛性武器。

知情人士不諱言，由於我國無自製潛艦的經驗，加上國際局勢仍可能左右此案，後續確切執行與合作方式仍待觀察。