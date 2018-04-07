喜樂島聯盟成立　目標2019舉辦獨立公投

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）由前總統李登輝、陳水扁，以及民視董事長郭倍宏等150位政壇及民間人士共同發起的「喜樂島聯盟」，今（7）日上午於高雄正式成立，目標將推動《公民投票法》修法，並於明（2019）年4月6日舉行獨立公投。

今日的聯盟成立大會，包括總統府資政及外交部長吳釗燮的叔父吳澧培、前總統府資政彭明敏、前行政院長張俊雄及游錫坤、時代力量黨主席黃國昌，以及鄭南榕的女兒鄭竹梅等人皆親自出席，現場也吸引約三千名民眾到場支持。

原本外界猜測可能會出席大會的前總統陳水扁今日並未現身活動會場，而是透過影片致意。

強調台灣一定要成為一個獨立的國家且加入聯合國，影片中的陳前總統，時而揮舞雙手、時而拍胸脯地表示「只要我還有一口氣在，在這邊我要向大家保證，我一定會用我的不自由，來換取台灣永久的不自由。」

而根據《自由時報》，甫於週五（6）喜迎曾孫女的前總統李登輝也南下出席成立大會，並應邀發表演講，李前總統表示，當家做主一直是台灣人最深沈的願望，但一直受限於國際形勢而未能實現。現在是所有台灣人拋下成見，推動以台灣名義走向世界的大好時機。

報導指出，李登輝在會中也呼籲在場支持者，用選票淘汰為中國發聲、當中國打手，以及挑動省籍情緒的政黨與政治人物。

喜樂島聯盟由郭倍宏於今年二二八事件紀念日當天，宣布發動籌組，以「獨立公投・正名入聯」為號召，目標推動公投法修法，並於明年鄭南榕殉道30週年前日舉辦台灣獨立公投。今日的成立大會也選定由郭倍宏擔任聯盟總召集人。