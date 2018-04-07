美將助台潛艦國造　總統府表達感謝

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）有關媒體報導經美國國務院核准，美方將透過商售管道，輸出台灣潛艦國造計畫所需的技術協助，台灣國防部今（7）日稍早證實相關消息，總統府也表示，「對於美國落實台灣關係法與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。」

國防部今日發布新聞稿，表示關於美國國務院公告台灣潛艦國造的「行銷核准證（marketing license）」一事，國防部感謝美方重視台灣國防安全，提供適足的防衞需求。

《聯合報》稍早引據美國一名熟悉台海軍事的人士指出，美國國務院將核准台灣潛艦國造（Indigenous Defence Submarine，IDS）計畫所需儎台（vehicle）技術協助與相關裝備商售案的輸出許可，其中包括台灣國際造船公司與國家中山科學研究院合作的「海昌計畫」潛艦所需戰系「紅區」的裝備，像是魚雷、飛彈等。

報導指出，潛艦國造計畫所需的零件分為紅區、黃區及綠區三類，由於台灣尚無研製紅區零件的能力，因此需要他國的技術援助。

美國國務院至今尚未直接證實此項消息，不過總統府則是表示，美方已正式告知台灣駐美代表處。

總統府發言人林鶴明表示，美國政府的這項決定，不僅將有助於台灣自我防衛力量的提升，對區域的安全穩定更將帶來重要助益。

林鶴明指出，「對於美國落實台灣關係法（Taiwan Relations Act）與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。」

國防部則是強調，國艦國造是國防自主的重要政策，國防部將持續推動潛艦國造，強化國防工業與國防科技的研發，積極展現自我防衛的決心與能力。