促轉會專任委員　楊翠、葉虹靈、彭仁郁出任

（台灣英文新聞）行政院今（7）日公布促進轉型正義委員會三位專任委員的提名名單，分別將由東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，以及中央研究院民族所副研究員彭仁郁出任。

行政院發言人徐國勇今日陪同總統蔡英文、行政院長賴清德，以及鄭南榕遺孀葉菊蘭等人出席「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」，並於會後向媒體公布促轉會三位專任委員的名單。

徐國勇表示，促轉會正、副主任委員及專、兼任委員的提名名單已全部公布，近日即會提請立法院同意後任命，並強調「促轉會組成有專業性、跨世代，以及跨黨派三大特色。」

徐國勇指出，今日公布的三位專任委員，皆是長期在民間從事轉型正義相關工作的專業人士，例如現為東華大學副教授，亦為台灣文學及社會運動前輩楊逵孫女的楊翠，長年投入政治受難者關懷以及人權教育，並透過台灣文學研究，致力於台灣文化主體性的建構。

徐國勇也轉述賴清德說法，表示楊翠「對上一世代長輩所承受的苦難有深刻的理解，也很願意跟年輕世代互動交流。期待有了楊翠教授的參與，促轉會能帶領台灣的年輕人，一起認識過去的歷史，打造台灣人共同的未來。」

而曾任民間真相與和解促進會執行長的葉虹靈，參與民間倡議轉型正義工作長達10餘年，也曾是社會民主黨的秘書長。

徐國勇指出，賴清德希望倚賴葉虹靈的專業，落實蔡總統要求台灣轉型正義工作的真相調查報告要達到國際水準的目標。

此外，現為中央研究院副研究員的彭仁郁，不僅有心理學的專業背景，亦是國內少數研究政治暴力與集體創傷關連的學者。

徐國勇表示，經歷威權時代之後，台灣社會一直有一道沒有癒合的創傷，因此賴清德希望藉遴聘彭仁郁，協助台灣社會正視創傷，展開療癒工程，並為對話與和解鋪路。

根據去（2017）年底三讀通過的《促進轉型正義條例》，促轉會為二級獨立機關，設有九名委員，由行政院長提名、立法院同意後任命。促轉會須於兩年內執行開放政治檔案、清除威權象徵，以及平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散，不過經行政院長同意始得延長。