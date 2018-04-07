川普揚言加碼關稅 中國籲歐盟聯手抗美

美國與中國之間貿易對立持續擴大，美國總統川普揚言關稅再加碼，而中國呼籲歐盟聯手抗美，使得貿易戰一觸即發，全球股市聞訊重挫。

法新社報導，川普對於當下態勢依舊故我，主張只要撐過紛爭的陣痛期，最終會得到回報。而中國方面認為，美方如果不撤回「極度錯誤」的威脅舉動，結果就是「拿石頭砸自己腳」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）承認有貿易戰的風險，但也表示，這麼做是為了捍衛美國利益，而且政府仍然願意談判。

但白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）改口警告，關稅威脅不是一種談判策略。

貿易緊張升溫，全球股市紛紛挫跌回應。華爾街股市今天隨著歐亞股市走跌，收盤重挫逾2%。

川普昨天晚間再度槓上中國，指示貿易官員研擬對中國進口的1000億產品課徵關稅。他稱北京最近的反應動作「不公平」，「中國非但沒有改正錯誤，還選擇傷害我們農民與製造商」。

對此中國官方媒體表示，中國政府矢言「毫不遲疑，立刻反擊」。中國商務部發言人高峰說：「這是一場單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易之間的戰爭。」他警告任何威脅多邊貿易的作為，將會嚴重傷害全球經濟復甦。

中國駐歐盟使團團長張明表示，呼籲歐盟採取「明確立場」對抗美國保護主義，要求布魯塞爾與北京聯手「共同維護以規範為基礎的多邊貿易秩序。」