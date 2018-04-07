蔡英文：把轉型正義做好　是我們紀念鄭南榕的方式

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（7）日上午前往位於新北市金山的「鄭南榕自由之翼紀念墓園」參與鄭南榕追思紀念會，提及從威權走向民主國家的台灣，現在的任務便是實踐轉型正義，也表示對即將成立的促進轉型委員會有信心。

今日是民主人權鬥士鄭南榕逝世29週年，也是國家訂定的「言論自由日」，蔡總統今日參與「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」時表示，「29年後的今天，我們全體台灣人民有一個共同的責任，就是把轉型正義做好。這就是我們紀念Nylon（鄭南榕英文稱號）的方式。」

提及即將掛牌的促轉會，蔡總統強調，促轉會主要任務是帶領台灣社會共同挖掘真相、釐清責任，以及邁向和解，「委員會的成員，將會有法學、歷史學、心理學、政治學、社會學等跨領域的背景。我相信這個將組成的促轉會，跟世界上其他轉型正義機構比較起來，一點也不會遜色。」

行政院上月底向立法院提交促轉會委員提名名單，包括前監察委員黃煌雄擔任主任委員、大陸委員會副主任委員張天欽轉任副主委，以及四位兼任委員。

而尚未提出的三位專任委員名單，行政院發言人徐國勇也在陪同蔡總統及行政院長賴清德等人參與追思紀念會後，向媒體公布，分別為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，以及中央研究院民族所副研究員彭仁郁。

蔡總統指出，真相是轉型正義工作的根本，而真相的基礎在於政治檔案。為了讓政治檔案更加容易被應用，國家發展委員會檔案局自去（2017）年啟動了編碼計畫，今年檔案局又再進一步，展開了政治檔案的大規模徵集。

蔡總統進一步表示，「參與這一次徵集計畫的學者告訴我們，很多機關對於開放檔案的積極態度是歷年少見，許多過去徵集不到的政治檔案總算重見天日。這些台灣民主的進步，也代表了整個政府上上下下，落實轉型正義的決心。」

此外，蔡總統提及上（3）月至國防部軍事情報局視察，軍情局人員在介紹組織沿革時向她表示，「過去軍情局為了維護國家安全，防止敵人滲透，做了必要的工作，但對於這些工作所造成的冤假錯案，今天他們會用開放的態度來面對。」

而提及鄭南榕，蔡總統則表示，現在台灣有「舉世稱羨的民主」，是因為29年來，台灣人跟隨著Nylon以及許多民主前輩的精神，「不斷對抗霸權、追求自由民主」。

蔡總統也指出，近年在紀念鄭南榕的活動中，有越來越多的年輕人參與，「這代表Nylon的精神已經傳承下來，在台灣新一代的年輕人中，Nylon已經被記得，而且是一種以他希望的方式被記得」。

最後，針對政治受難者前輩和家屬，對於促轉會能否兌現承諾，表達的期待與憂心，蔡總統強調，「真相、責任、和解，這是促轉會的三大工作任務。這三件事情，有先後順序，順序不會顛倒，過程不會輕忽，我們會一步一步往前推進，請大家放心」。

鄭南榕自80年代起為黨外雜誌撰文及創立黨外雜誌，主張言論自由、台灣民主化等，並推動台灣獨立運動，於1989年被當時國民黨政府控涉嫌叛亂罪，為抵抗拘捕，鄭南榕於4月7日在其辦公室點燃汽油，最終自焚身亡。

行政院於2016年12月19日核定將鄭南榕逝世之日訂為言論自由日，以紀念他對台灣言論自由及民主運動的貢獻。

行政院當時表示，面對中國崛起後政治與經濟力量的威脅，以及網路世代的各種現象，言論自由空間日益受到擠壓，而核定言論自由日的目的不只在於紀念過去，更要藉此宣示政府面對未來台灣言論自由嚴峻挑戰的重視。