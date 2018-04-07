五年來最嚴重沙塵暴 台西AQI褐爆達最高值

沙塵暴來襲，全台的空氣品質都很糟，尤其雲林縣台西測站加上河川揚塵影響，AQI達到褐爆等級，並首次有測站達最高的平均500微克/立方公尺。這是5年來最嚴重的沙塵暴，預估明天起會逐漸改善。

行政院環境保護署今天舉辦「受沙塵影響最新空氣品質狀況」記者會，會中環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，今天全台各地的空氣品質都不好。

張順欽說，截至上午10時，萬里的空氣品質指標（AQI）達到153微克/立方公尺，屬於紅害等級。張順欽指出，但由於下雨因此北部的空品比預期的還要好。

但是雲林縣的台西地區，上午8時，PM10濃度值為626微克/立方公尺；上午10時，空氣品質指標（AQI）更達到褐爆等級，且是最高的500微克/立方公尺。

張順欽說，台西測站達到褐爆等級，主要原因是風速達到每秒14公尺，接近輕度颱風等級，導致河川揚塵嚴重，加上中國沙塵暴影響，才導致出現褐爆等級。

張順欽強調，此次是2012年以來的最嚴重沙塵暴，呼籲民眾要減少戶外活動，預估隨著大陸冷氣團減弱，明天起空品將會逐漸改善。

環保署空保處也宣布台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件(EOH等)、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況，預擬自主降載減排。台中電廠可減排時段為早上7時到下午5時，降載量共1060MW。協和電廠可減排時段為早上7時到下午5時，降載量共1530MW。