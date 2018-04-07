國防安全研究院五月掛牌　延攬國安、外交、兩岸事務專家

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部規劃成立的「國防安全研究院」，預計於5月正式掛牌，媒體報導，前國防部長馮世寬已完成設立登記，地址在台北市博愛路上的忠愛營區，即國防部的舊址。

今年二月底總統府及行政院宣布內閣改組，國家安全會議秘書長嚴德發接任國防部長一職後，馮世寬隨即轉為籌備新智庫國防安全研究院，並將擔任董事長。

根據《中央社》報導，台北地方法院日前公告「馮世寬等聲請辦理財團法人國防安全研究院設立登記，業經本院登記處於中華民國107年3月29日登記於法人登記簿」。

報導指出，國防安全研究院為國家級的智庫，研究重點包括國家安全、區域安全情勢、中國政治軍事等議題，並將向政府提出建言，以及促進與國外智庫學者的交流與互動。

預計在下月掛牌成立的國防安全研究院，預算約新台幣1億2,500萬元，將遴聘國內國防安全、外交及兩岸事務領域的專家學者及政府機關代表出任。

而依據北院的公告，除了馮世寬列董事長外，董事名單尚包括國安會副秘書長蔡明彥、外交部政務次長吳志中、大陸委員會副主任委員邱垂正、國防部軍政副部長沈一鳴、國防大學校長吳萬教、國家安全局政務副局長柯承亨、中華文化總會副會長江春男，以及國家中山科學研究院院長杲中興，上述職務均屬無給職。