外交部：友邦已向WHA提案　支持台灣參與

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)外交部今(7)日表示,台灣友邦及友好國家已向世界衛生組織提出邀請台灣參與世界衛生大會的相關提案。

世界衛生大會(World Health Assembly)將於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉行,台灣至今仍未接獲邀請函,外交部指出,台灣在全球各地的友邦已陸續致函世界衛生組織(World Health Organization)總幹事艾德哈諾姆(Tedros Adhanom Ghebreyesus),要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)的提案,列入今年世界衛生大會的議程。

台灣自2017年未獲邀參與世界衛生大會,而早前台灣用「中華台北」的名義,以觀察員身份參與八年的會議,直至去年大會拒絕納入有關邀請台灣參與的提案,一般認為是中國施壓,企圖壓縮台灣的國際參與。

而根據《蘋果日報》報導,台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉日前表示,基金會自今年1月起逐一拜會幾個理念相近國家的駐台機構,包括美國、加拿大、英國、法國、德國、日本、紐西蘭、澳洲等國以及歐盟,這些國家也決定透過駐日內瓦大使致函予艾德哈諾姆,要求發予台灣今年世界衛生大會的邀請函。

外交部表示,「政府為維護國人健康權益及全人類健康福祉,決定透過友邦提案,目的是要世界衛生組織及其所有會員國正視台灣對全球衛生安全工作的重要性。」

外交部近來利用多元方式爭取國際支持台灣參與世界衛生組織,除了透過友邦致函及向世界衛生大會提案之外,也推出《阿巒的作文課》短片及「Leave no one behind」宣導網站,希望讓國際社會注意到台灣被排除於世界衛生組織的事實。

外交部並呼籲世界衛生組織「守護醫衛專業,不應只為個別國家的政治目的服務」,亦致力達成艾德哈諾姆推動普世健康覆蓋(Universal Health Coverage)的目標。