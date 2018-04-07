就愛鄉土文化 台灣漫畫作品登紐約舞台

台灣漫畫家阮光民與左萱用畫筆，忠實呈現柑仔店與廟會文化。他們獲邀參加紐約年度「漫畫及卡通博物館藝術節」，期盼以漫畫作為媒介，讓紐約客認識台灣鄉土民情。

一年一度的紐約「漫畫及卡通博物館藝術節」（MoCCA Arts Festival）7至8日登場，駐紐約台北文化中心今年邀請阮光民與左萱參展，主打兩人的暢銷作品「用九柑仔店」、「神之鄉」。

「用九柑仔店」描述曾在台北工作的年輕人回鄉接下爺爺經營的雜貨店，畫出深植於台灣草根社會的傳統文化與濃厚情感，除獲金漫獎肯定，更被相中改編成電視劇，預計2019年播出。

「我們畫的東西其實就是生活。」阮光民今天受訪表示，柑仔店雖逐漸式微，卻有現代超商與賣場無法取代的人情味，他期盼外國讀者除了台北101或鼎泰豐，也能透過這部漫畫了解台灣柑仔店特殊的商業模式和歷史。

「神之鄉」則是左萱從桃園大溪成長歷程取得靈感，呈現台灣廟會文化的小品漫畫，2017年獲邀參加法國安古蘭國際漫畫節、德國法蘭克福書展。

左萱表示，向外國人介紹台灣文化，不一定要像「神之鄉」帶有強烈的傳統符號。但由於成長背景不同，台灣漫畫家畫出自己最熟悉、最有感覺的內容，作品自然而然就會與外國人不同。

她說，期盼外國讀者能在作品中同時看見與他們一樣和不一樣的元素，例如「神之鄉」中的宗教符號雖與外國不同，但對信仰的熱情也許能引起外國讀者共鳴，希望他們能因此感到好奇，進而喜歡這部作品。

MoCCA藝術節參展者以獨立漫畫、卡通畫家為主，今年預計有近500名漫畫和卡通藝術家展示作品，旅居紐約的台籍插畫師黃昱銘也獲邀共同參展。

黃昱銘表示，插畫與漫畫都是日常生活中常見的藝術形式，能在無形中提升民眾對美感的知識，且在美國都有可攻讀的學位，是值得受重視的專業，希望政府能更加關注插畫與漫畫產業。